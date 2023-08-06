Невролог рассказала, как улучшить качество сна

Чтобы лучше спать, нужно соблюдать гигиену сна и придерживаться здорового образа жизни. Об этом рассказала врач-невролог Александра Алехина изданию "МедикФорум".

© Unsplash

По словам невролога, стоит разработать вечерний распорядок: ложиться спать в одинаковое время, проводить ритуалы релаксации вроде медитации, теплого душа, прослушивания расслабляющей музыки, чтобы избавиться от стресса.

Кроме того, полезны регулярные занятия спортом, поскольку они очищают голову и помогают уснуть. Однако не стоит уделять время чересчур интенсивным тренировкам. Вечером лучше расслабляться при помощи йоги.