Сомнолог рассказал, как связаны недосып и онкология

По словам врача-сомнолога Павла Кудинова, в некоторых случаях недосып может спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Об этом он рассказал в эфире "Радио 1".

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Сомнолог объяснил, почему здоровый и достаточный сон – не просто желаемая многими роскошь, а поистине необходимый для здоровья процесс. Дело в том, что в краткосрочной перспективе постоянные недосыпы могут приводить к ухудшению памяти и замедлению реакций, а в долгосрочной и вовсе к развитию артериальной гипертензии, сахарному диабету, серьезным проблемам с иммунной системой.

«Иммунитет у нас отвечает и за подавление опухолевых клеток, и если он ослабевает, то риски развития онкологических заболеваний увеличиваются», — сказал Кудинов.

Для того, чтобы сон был полноценным, необходимо спать не менее 7-8 часов в сути. Помимо этого, как сказал эксперт, не нужно спать "до победного" в выходные – лучшим вариантом будет просто ежедневно ложиться раньше.