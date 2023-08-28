Сомнолог предупредил о последствиях бессонницы после 40 лет

Сомнолог Полуэктов предупредил о последствиях бессонницы после 40 лет
Вероятность появления бессонницы увеличивается с возрастом. Как она может дать о себе знать после 40 лет, радио Sputnik рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов.
По словам специалиста, плохой сон провоцирует развитие когнитивных нарушений и головных болей. Вместе с тем врач обращает внимание, что большую роль играет накопительный эффект.
"Если человек десятилетиями работает в напряженном ритме, то в его нервной системе может что-то ломаться. Это что-то может оказаться сном. Так что у людей после 40 лет риск нарушения сна возрастает".
Однако сама по себе бессонница возникает редко и в большинстве случаев сопутствует тревожным и депрессивным расстройствам. В данном случае лечение назначается сомнологом и психиатром.
"Сейчас самым современным и самым эффективным методом лечения, который дает долгосрочные положительные последствия, является когнитивно-поведенческая терапия. Она позволяет человеку научиться управлять своим сном".
В случае отсутствия возможности прохождения такой программы, человеку назначаются снотворные препараты, рассказал эксперт.
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