Врач назвал 5 составляющих здоровья, зависящих от сна

И как рассчитать свою норму.

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Как узнать свою норму сна

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Для здорового сна количество часов нужно рассчитывать так, чтобы общая сумма цикла делилась на 90. Например, если ваш возраст от 18 до 65, сон должен длиться семь с половиной или девять часов.

Во время сна мозг перерабатывает и сохраняет новую информацию, очищается от токсинов, стимулирует работу иммунной системы и восстановительные процессы всего организма.

Но все эти важные функции могут давать сбой, если мы спим недостаточно и неправильно. Есть распространённое убеждение о том, что люди должны отдыхать минимум восемь часов в сутки для поддержания здоровья. Но это не совсем так.

Для разных возрастных групп существует своя суточная норма, и по мере взросления нам нужно всё меньше часов сна:

Если человек не спит пять-восемь дней, необратимые нарушения работы мозга могут привести к смерти.

Ещё одно распространённое заблуждение — о том, что недостаток сна очень опасен, а вот если спать больше нормы, то можно наверстать упущенное.

Да, недосып (шесть и менее часов в сутки) действительно на 12% повышает риск смертности. Но вот сон дольше вашей нормы ещё опаснее — он провоцирует риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и патологий других внутренних органов, а смертность в случае пересыпа повышается на целых 30%.

Что влияет на сон

Наш организм приспособлен к жизни на Земле и имеет собственные биологические часы — это циркадные ритмы: циклические колебания активности внутренних процессов, которые завязаны на смену дня и ночи. У людей биологические сутки длятся около 24 часов — с небольшими отклонениями по полу и личным особенностям.

При этом наши внутренние часы синхронизированы с окружающей средой, и решающее значение для них имеет солнечный свет. Чередование дня и ночи регулирует цикл сна-бодрствования.

Мелатонин — гормон, который регулирует цикл сна и бодрствования у человека и животных, вырабатывается с 22.00 до трёх-четырёх часов утра. Он ускоряет засыпание, уменьшает количество пробуждений ночью и усиливает качество сна. Мелатонин вырабатывается шишковидной железой не автоматически. Для этого нужен стимул — темнота.

Особые клетки в сетчатке наших глаз фиксируют освещение. И только если вокруг нас полная темнота, глаза посылают эпифизу сигнал о том, что пора вырабатывать мелатонин.

Он также адаптирует организм метеочувствительных людей к изменениям погодных условий. Его нормальное содержание в организме необходимо для поддержания здоровья и нормальной работы нервной системы. Очень сложно обмануть природную систему нашего организма, например, если спать днём с маской на глазах и плотно закрытыми шторами.

Но, увы, дневной сон не может полноценно заменить ночной: в тёмное время суток шишковидная железа всё равно более активна из-за особенностей биологических часов.

Дневной сон всё же может быть полезен: если вы ненадолго уснёте (например, на один цикл сна — полтора часа), это поможет перезагрузить работу мозга и сделать его более продуктивным.

Примерно с трёх-четырёх ночи концентрация мелатонина снижается. Его сменяет другой гормон — кортизол, который вырабатывают надпочечники. Кортизол больше известен как «гормон стресса», но он также играет важную роль в механизмах бодрости. Гормон постепенно готовит наш организм к пробуждению и новому активному дню.

Пик концентрации кортизола — шесть-семь часов утра. Примерно в это время к нему добавляется выброс серотонина — «гормона счастья». Он делает наше пробуждение менее стрессовым и более приятным, заряжает хорошим настроением.

Поэтому так важно соблюдать гигиену сна, чтобы наши биологические часы работали синхронно и во благо нашему организму.

Правила здорового сна

Главное условие: если вы ложитесь спать, глаза должны видеть полную темноту. Но есть ещё несколько правил, которые улучшают качество сна.

Стабильный график. По возможности придерживайтесь одинакового времени засыпания и пробуждения. Это помогает организму адаптироваться и улучшает выработку мелатонина.

Физическая активность днём. Качество сна повышается, если в дневное время вы занимаетесь регулярными физическими нагрузками: тренажёрный зал, пробежки, спорт, танцы и другие активные увлечения.

Правильное питание перед сном. За три-четыре часа до сна нужно избегать кофеина: этот психостимулятор содержится не только в кофе, но и в чае, какао и шоколаде. Также стоит отказаться от тяжёлой, солёной и сладкой пищи.

За пару часов до сна откажитесь от серьёзных физических нагрузок, просмотра новостей и сериалов, соцсетей — все эти факторы повышают активность нервной системы и могут вызвать трудности при засыпании.

Привычные ритуалы, которые успокоят нервную систему и подготовят организм к отдыху: прогулка на свежем воздухе или лёгкая растяжка за два-три часа до сна, прослушивание спокойной музыки, подведение итогов дня и практики самопоощрения, тёплый душ и другие гигиенические процедуры.