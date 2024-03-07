Кто с большей вероятностью испытает мурашки по телу от музыки

Испытает ли человек эстетический озноб от прослушивания музыкальной композиции или вдохновляющей речи зависит от его расы, пола, возраста, политических убеждений, образования и других факторов. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы на сайте PNAS Nexus.

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Все мы по-разному реагируем на те или иные вещи и явления: какая-то песня, например, может привести одного человека в восторг и вызвать у него мурашки, а другого оставить равнодушным. Специалисты из США и Франции провели научный эксперимент и выяснили, что влияет на наши впечатления в данном случае.

Как просыпаться в хорошем настроении

Более 2900 добровольцев прослушали и просмотрели выступление хора, речь священника, аудиокнигу со стихотворениями Чарльза Буковски, разные песни и диалоги из фильмов, предварительно рассказав о своем психологическом состоянии, настроении и прочих деталях, вплоть до политических взглядов и образовании.

Эстетический озноб преимущественно испытали мужчины-экстраверты в возрасте от 35 до 44 лет, принадлежащие к демократической партии и имеющие ученую степень. А еще они пребывали в хорошем расположении духа и ощущали себя бодрыми.

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