Российские ученые озвучили неожиданное условие поддержания молодости

Ученые много лет изучают процесс старения, чтобы замедлить его. Ради этого они создают разные средства и препараты. Однако российские исследователи недавно озвучили главное условие для красоты и молодости. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Руководитель лаборатории патологии клетки РНЦХ им. акад. Петровского Давид Арешидзе считает, что огромное значение в вопросе красоты человека играет гормон мелатонин. Он вырабатывается в шишковидной железе мозга, а также в некоторых частях организма.

В числе его функций: поддержание иммунитета, стабилизация биоритмов и замедление темпов старения. Однако вырабатывается этот гормон только в темноте. Современный человек окружен искусственными источниками света, из-за нарушаются механизмы выработки мелатонина.

Решить эту проблему, как предполагают ученые, может прием этого гормона.

«Мы предполагаем, что начало приема мелатонина со второй трети жизни (35-40 лет) может привести к замедлению темпов старения и у человека. А также снизить риск рака», — рассказал ученый.

Испытания уже провели на животных. Теперь нужно подтвердить результаты исследований, проанализировав воздействие таких препаратов для людей.