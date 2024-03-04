Что нужно тем, кто проводит много времени за компьютером
Среди россиян дефицит жирных кислот омега-3 составляет 80%. Показатель печальный, потому что этот нутриент важен для здоровья, в том числе тем, кто много времени проводит за компьютером (то есть почти всем). Почему — рассказала врач — диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко.
Польза омега-3 для тех, кто сидит за компьютером
Жирные кислоты критически важны для тех, кто много времени проводит перед экраном, отметила диетолог. Дело в том, что они улучшают питание сетчатки, препятствуют синдрому сухого глаза.
Кроме того, они нужны для полноценной работы головного мозга. А ещё помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и процесс кровообращения, добавила эксперт.
Где брать омега-3
Суточная норма омега-3 для организма — 950 мг, рассказала Кондратенко «Газете.Ru». Наш организм это полезное вещество не синтезирует, поэтому получать его нужно извне — с питанием.
Источники омега-3:
- морская рыба северных морей,
- печень трески,
- льняное масло,
- грецкий орех,
- авокадо.
Кроме того, можно дополнительно принимать адаптированные формы омега-3 в виде нутриентов, посоветовала диетолог. Узнать риск недостатка этого нутриента можно, сдав анализ на омега-3-индекс.
Какие витамины и БАДы нельзя пить вместе
Всё больше людей принимают пищевые добавки — от витамина D до магния и железа. Кто-то избавляется от подтверждённых дефицитов, а кто-то решил повторить за другом. Но есть вещества, которые совмещать вообще нельзя, предупредили в разговоре с «Секретом» эндокринологи Наталья Кирдянкина и Анастасия Калмурзина.
Вот неудачные сочетания:
- при одновременном приёме железа и кальция снижается усвояемость обоих элементов,
- витамин D улучшает всасываемость кальция, который, в свою очередь, снижает биодоступность железа,
- витамин С в высокой дозе не стоит одномоментно принимать с В12,
- с увеличением дозировки всасывание витамина С уменьшается и нарушается усвоение витаминов В1, В2, В9 и В12,
- витамин A не стоит принимать одновременно с витамином К,
- витамин В1 (тиамин) не пьют с витаминами С, В2, В3 и В6,
- витамин B5 (пантотеновая кислота) не усваивается с медью, антибиотиками и сульфаниламидами.