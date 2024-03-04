Что нужно тем, кто проводит много времени за компьютером

Среди россиян дефицит жирных кислот омега-3 составляет 80%. Показатель печальный, потому что этот нутриент важен для здоровья, в том числе тем, кто много времени проводит за компьютером (то есть почти всем). Почему — рассказала врач — диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко.

© Секрет Фирмы

Польза омега-3 для тех, кто сидит за компьютером

Жирные кислоты критически важны для тех, кто много времени проводит перед экраном, отметила диетолог. Дело в том, что они улучшают питание сетчатки, препятствуют синдрому сухого глаза.

Кроме того, они нужны для полноценной работы головного мозга. А ещё помогают поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и процесс кровообращения, добавила эксперт.

Где брать омега-3

Суточная норма омега-3 для организма — 950 мг, рассказала Кондратенко «Газете.Ru». Наш организм это полезное вещество не синтезирует, поэтому получать его нужно извне — с питанием.

Источники омега-3:

морская рыба северных морей,

печень трески,

льняное масло,

грецкий орех,

авокадо.

Кроме того, можно дополнительно принимать адаптированные формы омега-3 в виде нутриентов, посоветовала диетолог. Узнать риск недостатка этого нутриента можно, сдав анализ на омега-3-индекс.

Какие витамины и БАДы нельзя пить вместе

Всё больше людей принимают пищевые добавки — от витамина D до магния и железа. Кто-то избавляется от подтверждённых дефицитов, а кто-то решил повторить за другом. Но есть вещества, которые совмещать вообще нельзя, предупредили в разговоре с «Секретом» эндокринологи Наталья Кирдянкина и Анастасия Калмурзина.

Вот неудачные сочетания: