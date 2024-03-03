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Употребление этой ягоды может продлить жизнь на пять лет, говорят ученые

Учёные Университета Западной Новой Англии в США обнаружили удивительные свойства винограда. Оказалось, что употребление этой ягоды может продлить жизнь на пять лет.

В серии экспериментов мышей кормили пищей с высоким содержанием жиров, которую обычно едят в западных странах. Им также ежедневно давали добавку из виноградного порошка, эквивалентную корзинке ягод. У лабораторных грызунов было меньше жира печени, и они жили дольше, чем сверстники.

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«Изменение, наблюдаемое в исследовании, будет соответствовать дополнительным четырём-пяти годам жизни человека»

Команда также обнаружила, что виноград улучшает функцию нейронов, защищая от болезни Альцгеймера, помогает сжигать калории за счёт ускорения обмена веществ.

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