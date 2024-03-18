Правда ли, что семена чиа способствуют похудению

Диетологи рассказали, способствуют ли семена чиа похудению на самом деле
Семена чиа считаются полезной натуральной пищевой добавкой, к потреблению которой зачастую прибегают желающие похудеть. Действительно ли продукт оказывает влияние на метаболизм и помогает привести фигуру в порядок, изданию The Indian Express рассказали диетологи.
Семена испанского шалфея под названием salvia hispanica богаты клетчаткой и белком, которые, как известно, способствуют насыщению организма и снижению аппетита.
"Эти крошечные семена хорошо впитывают жидкость и расширяются в желудке, усиливая чувство сытости. А большое количество жирных кислот омега-3 может способствовать улучшению метаболического здоровья".
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Что касается научных экспериментов, в ходе проведения которых ученые пытались выявить эффективность добавки, то их результаты нельзя назвать однозначными. Если участники одного исследования благодаря добавлению в рацион питания семян теряли вес, то добровольцы другого не наблюдали какой-либо положительной динамики без занятий спортом и потребления других полезных продуктов.
"Семена чиа – питательный полезный продукт, но он не является волшебным средством для похудения".
Таким образом, они сами по себе не сжигают жир. Потенциальная польза семян чиа заключается в обеспечении чувства сытости и снижении желания чем-нибудь перекусить.
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