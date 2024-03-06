Хобби, которое продлевает жизнь не хуже, чем занятия спортом

Долголетию способствуют не только занятия спортом, правильное питание и регулярное посещение врача, но и любимые хобби. Об одном из наиболее эффективных из них изданию Express рассказали профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор и сотрудник американского National Geographic Дэн Бюттнер.

© Unsplash

Общим фактором у людей, которые живут долго и счастливо, является любовь к садоводству, обращают внимание специалисты.

"Почти каждый, кто доживает до девяноста и ста лет, не только занимается садоводством всю свою жизнь, но и продолжает делать это в преклонном возрасте. Положительная тенденция наблюдается, потому что в данном случае речь идет о физической активности низкой интенсивности".

С той ноги: как нормализовать сон и просыпаться в хорошем настроении

Садоводство заряжает стимулом каждый день выходить на свежий воздух, пропалывать и поливать грядки, собирать урожай, то есть человек постоянно находится в движении.

"Я считаю, что заниматься садоводством, вероятно, даже лучше, чем посещать тренажерный зал. Это лучшее упражнение для долголетия, которое вы можете выполнять".

Ранее "Рамблер" рассказывал о полезных для здоровья специях.