Почему корица так полезна для женского здоровья

Диетолог рассказала, какая специя должна быть в рационе каждой женщины
Благодаря своим лечебным свойствам корица считается одной из самых полезных специй. Диетолог Иншара Махедви рассказала изданию The Indian Express, почему пряность особенно полезна для женского здоровья.
Потребление корицы на регулярной основе способствует улучшению кровообращения в матке и уменьшению болезненных ощущений в период менструации. Специя в целом положительно сказывается на самочувствии и настроении, поэтому специалисты зачастую рекомендуют пациентам включать ее в свой рацион.
Помимо этого, пряность защищает органы репродуктивной системы женщин от инфекций и развития различных заболеваний, в том числе синдрома поликистозных яичников.
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Некоторые ученые считают, что корицу в особенности стоит потреблять женщинам, желающим забеременеть: в составе специи есть микроэлементы, которые могут повысить фертильность.
"Корица обладает природными антимикробными и противогрибковыми свойствами, поэтому считается средством профилактики и лечения распространенных вагинальных инфекций", – резюмировала врач.
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