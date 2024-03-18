Ученые представили ультратонкий кардиостимулятор, работающий от света

Ученые представили беспроводной ультратонкий кардиостимулятор, который работает как солнечная панель, то есть исключительно от света, и не требует батареек. Об этом сообщает Medical Xpress.

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Кардиостимуляторы, как правило, состоят из электронных схем с батарейками и проводами, которые крепятся к сердечной мышце для ее стимуляции. Электроды могут выйти из строя и наносить вред мягким тканям, требуя немедленной починки. Однако местоположение электродов невозможно изменить после их имплантации, что снижает эффективность таких устройств и ставит здоровье пациента в опасность.

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Команда ученых из Притцкеровской школы молекулярной инженерии Чикагского университета представила беспроводной кардиостимулятор, который мог бы лучше стимулировать несколько областей сердца. Устройство преобразует свет в биоэлектричество или электрические сигналы, которые впоследствии генерируются сердечными клетками.

"Наш кардиостимулятор тоньше человеческого волоса и изготовлен из оптического волокна и кремниевой мембраны: его можно имплантировать, не вскрывая грудную клетку".

Болезни сердца являются основной причиной смертей во всем мире. Ежегодно более 2 миллионов человек переносят операции на открытом сердце, в том числе с целью имплантации устройств, регулирующих сердечный ритм и предотвращающих сердечные приступы.

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