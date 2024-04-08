Ученые выяснили, какая диета полезнее средиземноморской

Средиземноморская диета положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, снижает риск развития рака и сахарного диабета. Не менее полезна для организма и вашоку, как недавно выяснили ученые в ходе проведения исследования, о результатах которого пишет Xmedical Press.

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Япония славится долголетием своего народа. Жители страны питаются преимущественно рисом, морепродуктами и фруктами. Не обходится, конечно, и без традиционных национальных блюд: мисо, морских водорослей, зеленого чая, ростков соевых бобов, грибов шиитаке и др.

Что касается ограничений, то для традиционной японской диеты характерно низкое потребление красного мяса и кофе. Об их пользе и вреде для организма представители научного сообщества дискутируют по сей день.

В эксперименте, о котором идет речь, приняли участие 1636 взрослых японцев в возрасте от 40 до 89 лет. Сначала специалисты определили типичный рацион добровольцев, попросив их записывать все, что они ели и пили в течение трех дней. Им также дали одноразовую камеру, чтобы они фотографировали свои тарелки до и после каждого приема пищи (чтобы визуально зафиксировать, сколько они съели).

Было обнаружено, что 589 участников придерживались традиционной японской диеты. Еще 697 участников придерживались типичной западной диеты, которая характеризовалась высоким потреблением рафинированных углеводов, продуктов с высоким содержанием жиров и алкогольных напитков. Остальные придерживались диеты, содержащей большее, чем в среднем, количество растительной пищи (зерновых, овощей и фруктов) и молочных продуктов.

Затем специалисты проанализировали прогрессирование атрофии или процесс сжатия мозга в течение последних двух лет.

Возрастная атрофия головного мозга является распространенным маркером снижения когнитивных функций и деменции. Атрофию мозга выявляли с помощью МРТ.

Неочевидные факторы риска развития деменции

Выявилось следующее. У женщин, которые придерживались традиционной японской диеты, наблюдалось меньшее сокращение мозга в сравнении с участницами, которые придерживались западной диеты. Примечательно, что у мужчин подобного эффекта обнаружено не было.

Преимущества вашоку могут быть связаны с тем, что многие продукты богаты витаминами, полифенолами, фитохимическими веществами и ненасыщенными жирными кислотами. Все эти компоненты славятся своим антиоксидантным и противовоспалительным действием, то есть помогают мозгу и его нейронам работать максимально эффективно. А еще они снижает риск развития различных заболеваний.

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