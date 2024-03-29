Помогают ли заменители соли в борьбе с гипертонией

Недавно китайские ученые заявили, что замена поваренной соли более полезными аналогами снижает риск развития гипертония на 40%. Кардиолог Ванита Арора поделилась с изданием Indian Express своими мыслями по этому поводу.

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Заменители могут понизить содержание натрия в потребляемой пище, и это действительно хорошо для функционирования организма, отмечает специалист.

Наиболее распространенным заменителем вкуса является хлорид калия. Некоторые бренды используют вместо него бикарбонат калия, цитрат калия или лактат калия.

Если натрий увеличивает объем крови и артериальное давление, то калий, напротив, помогает его снизить и привести в норму. Таким образом, он нейтрализует гипертензивное действие натрия.

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Вводить в рацион заменители соли стоит с особой осторожностью пациентам с заболеваниями почек или тем, кто принимает медицинские препараты, которые плохо "сочетаются" с калием.

В любом случае для поддержания хорошего самочувствия и своей сердечно-сосудистой системы необходимо вести активный образ жизни, правильно питаться и отказаться от вредных привычек. Только накопительный эффект может сыграть решающую роль в выздоровлении, резюмировала кардиолог.

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