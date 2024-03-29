Четыре группы заболеваний, которые напрямую зависят от образа жизни

Вероятность развития ряда серьезных заболеваний напрямую зависит от образа жизни, который мы ведем. Каких именно, "Аргументам и Фактам" рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

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Речь идет о сахарном диабете, хронической обструктивной болезни легких, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и онкологии. Неправильный рацион питания и отсутствие физической активности приводят к лишнему весу, а он, в свою очередь, становится причиной постоянного воспаления.

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"В России около 30% населения, то есть каждый третий, имеют проблемы с избыточным весом. И чуть больше 10% – это пациенты с ожирением".

Для снижения общей смертности достаточно отказаться от таких вредных привычек, как курение и потребление алкогольных напитков, больше двигаться, а также потреблять в сутки 400 граммов овощей и фруктов, считает Оксана Драпкина.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что прием ряда гормональных препаратов повышает риск развития опухоли мозга.