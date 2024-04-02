Важно знать каждому: неочевидные факторы риска развития деменции

К 2050 году число пациентов с болезнью Альцгеймера и Паркинсона во всем мире может возрасти минимум в три раза и составить около 120 миллионов, предупреждают ученые. Специалисты рассказали "Комсомольской правде" о неочевидных факторах развития данных недугов, которые важно учитывать каждому.

© dreamstime.com

Секрет долголетия, как нам всем хорошо известно, заключается в здоровом образе жизни. Подпадают под него и правильное питание, и занятия спортом, и отказ от любых вредных привычек, и качественный продолжительный сон.

Но есть и другие, менее явные факторы, которые изнашивают главный орган нервной системы и ускоряют его старение, обращают внимание представители научного сообщества.

Помогают ли заменители соли в борьбе с гипертонией

Вот некоторые из них:

тяжело перенесенные коронавирусная инфекция и другие вирусные заболевания (герпес, опоясывающий герпес, хламидии); регулярное вдыхание мелкодисперсных твердых частиц дыма; слабая когнитивная нагрузка – имеются в виду низкий уровень образования и в целом нежелание узнавать что-либо новое.

Все вышеперечисленное способствует накоплению в нервных клетках мозга белков бета-амилоида, которые впоследствии образуют бляшки на нервных клетках, как это делает холестерин на сосудах.

"Накопление бета-амилоида начинается задолго до того, как мы видим первые проявления деменции. Как правило, к этому моменту 50% нейронов головного мозга уже погибло. Обычно это случается после 65 лет".

Ранее "Рамблер" о четырех группах заболеваний, которые напрямую зависят от образа жизни.