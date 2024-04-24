О чем говорит одышка при ходьбе

Одышка при ходьбе, медицински известная как диспноэ, — это состояние, при котором человек испытывает затруднение дыхания при физических нагрузках, таких как ходьба или подъем по лестнице. Это может сильно влиять на качество жизни. В беседе с "Рамблером" кандидат медицинских наук, ведущий терапевт Клиники La Salute Игорь Спирин рассказал об этом недуге подробнее.

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Симптомы одышки при ходьбе могут включать:

Чувство тяжести в груди;

Частое дыхание;

Ощущение, что вам не хватает воздуха;

Повышенное сердцебиение;

Потеря силы или усталость при незначительных физических усилиях.

Одышка – симптом, сопутствующий целому ряду серьезных патологических состояний, утверждает эксперт. И все эти заболевания, по его словам, можно разделить на четыре большие группы:

Заболевания сердечно-сосудистой системы (сердечной астма, сердечно-легочноя недостаточность);

Патологии (особенно хронические) органов дыхания;

Нарушения обменных процессов в организме (анемия, тиреотксикоз);

Нервные расстройства.

"Чаще всего одышка при ходьбе – это признак наличия сердечных или легочных заболеваний, при которых страдают сосуды и случаются сбои в поступлении в них кислорода. Причем несложно различить легочную и сердечную одышку. Сердечная одышка при ходьбе сопровождается ощущением сдавливания и длительных ноющих болей в груди, а легочную отличают резкие и быстро проходящие приступы боли и дискомфорта", – объяснил кандидат медицинских наук.

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Также, подчеркивает специалист, одышка при ходьбе может быть результатом различных невралгий, когда происходит "пережатие" тех или иных сосудов. Ну и, конечно, не стоит оставлять без внимания сопутствующие факторы, приводящие к появлению одышки, добавил терапевт.

"Это курение, стрессы, лишний вес, неполноценный отдых и питание, чрезмерные физические нагрузки, невылеченные простудные заболевания", – перечислил Спирин.

Кандидат медицинских наук напомнил, что в случае регулярного появления одышки важно своевременно обратиться к специалисту. Квалифицированный врач проведет осмотр, назначит лабораторные анализы, электрокардиограмму и рентгенография грудной клетки.

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