Как сохранить легкие и защитить их от болезней

Иногда мы воспринимаем наши легкие как нечто само собой разумеющееся. Они поддерживают нашу жизнь и здоровье, и по большей части нам не нужно о них думать.

© Unsplash

Однако очень важно уделять первоочередное внимание здоровью легких. "Рамблер" расскажет о том, что делать, чтобы сохранить здоровье легких.

Видео дня

Не курите

Курение сигарет является основной причиной рака легких и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ ), которая включает хронический бронхит и эмфизему. Сигаретный дым может сузить дыхательные пути и затруднить дыхание. Он вызывает хроническое воспаление или отек легких, что может привести к хроническому бронхиту. Со временем сигаретный дым разрушает легочную ткань и может вызвать изменения, которые перерастают в рак.

Если вы курите, никогда не поздно бросить. Также избегайте пассивного курения. Попросите друзей и членов семьи, которые курят, не делать этого дома или в машине.

Стремитесь к здоровому весу

Нездоровое питание и отсутствие физической активности могут привести к избыточному весу и ожирению, что может привести к апноэ во сне. Исследования показали, что потеря веса может уменьшить апноэ во сне у людей, у которых также диагностировано ожирение.

Будьте физически активны

Физическая активность может помочь укрепить сердце и легкие, чтобы они работали более эффективно. Кроме того, активность может снизить риск повреждения или заболевания легких.

Уменьшите загрязнение воздуха в помещении

Специалисты рекомендуют обеспечить хорошую вентиляцию и регулярную уборку помещений, где вы живете и работаете, чтобы предотвратить накопление аллергенов, пыли и плесени. Вы также можете удалить продукты, выделяющие дым, например сильные чистящие жидкости и аэрозоли. Избегайте сжигания твердого топлива, такого как древесина, для отопления и приготовления пищи.

Примите меры предосторожности против сезонного гриппа и пневмонии. Делайте прививку от гриппа каждый год. Вы также можете узнать у своего лечащего врача о вакцине против пневмонии.

Проверьте свой дом на наличие радона

Радон — бесцветный газ без вкуса и запаха, образующийся естественным путем. Он может проникнуть в здания через трещины в стенах и вызвать рак легких. Недорогие наборы для тестирования можно приобрести во многих магазинах бытовой техники. Если уровень радона в вашем доме опасен, примите рекомендуемые меры для его снижения. Если вы находитесь в квартире, предупредите соседей об опасности

Используйте защитное снаряжение, если вы работаете в отрасли, которая связана с воздействием пыли, кремнезема, аллергенов, химических паров или других загрязнений воздуха внутри или снаружи.

Кроме того:

Примите меры предосторожности против сезонного гриппа и пневмонии. Делайте прививку от гриппа каждый год.

Используйте защитное снаряжение, если вы работаете в отрасли, которая связана с воздействием пыли, кремнезема, аллергенов, химических паров или других загрязнений.

Проходите регулярные осмотры. Это помогает предотвратить заболевания, даже если вы чувствуете себя хорошо. Это особенно верно в отношении заболеваний легких, которые иногда остаются незамеченными, пока не достигнут серьезной стадии.

Упражнения

Когда вы физически активны, ваше сердце и легкие работают усерднее, чтобы обеспечить мышцы дополнительным кислородом. Точно так же, как регулярные физические упражнения укрепляют ваши мышцы, они также укрепляют ваши легкие и сердце. По мере улучшения вашей физической формы тело более эффективно доставляет кислород в кровоток и транспортировать его к работающим мышцам. Это одна из причин, по которой с течением времени у вас уменьшится одышка при занятиях спортом или просто при движениях.

Специалисты рекомендуют всем взрослым заниматься умеренной физической активностью по 30 минут пять дней в неделю.