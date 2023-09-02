Переизбыток витаминов Е и С может привести к раку легких: исследование

Ученые выяснили, что чрезмерное употребление витаминов C и E может повысить риск развития рака легких. Результаты исследования опубликованы в научном журнале The Journal of Clinical Investigation.

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Шведские исследователи провели эксперимент с мышами. Они давали грызунам, у которых была диагностирована раковая опухоль, не только продукты с высоким содержанием витаминов Е и С, но и добавки с теми же витаминами.

В итоге ученые обнаружили, что чем выше был уровень витаминов в организме мыши, тем больше новых кровеносных сосудов образовывалось в опухоли. Такие изменения могут способствовать росту и распространению заболевания.

В исследовании подчеркивается, что употреблять витамины нужно, однако делать это стоит в умеренных дозах, которые не будут превышать необходимую для организма норму.