Какие осложнения могут быть у хронической обструктивной болезни легких

Третье среда ноября считается Всемирным днем борьбы против хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболевание занимает третье место среди ведущих причин смерти в мире и в 2019 году унесло жизни 3,23 миллиона человек.

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Рассказываем, что такого хроническая обструктивная болезнь легких и как она проявляется, в материале "Рамблера"

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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - это воспалительное заболевание легких, которое вызывает закупорку воздушного потока и проблемы с дыханием.

Эмфизема и хронический бронхит являются двумя наиболее распространенными состояниями, способствующими развитию ХОБЛ. Как правило, они возникают вместе и могут различаться по тяжести.

Хронический бронхит - это воспаление слизистой оболочки бронхов, которые доставляют воздух в воздушные мешочки (альвеолы) легких и из них. Заболевание характеризуется ежедневным кашлем и выделением слизи - мокроты.

Эмфизема - это состояние, при котором альвеолы в конце мельчайших дыхательных путей (бронхиол) легких разрушаются в результате вредного воздействия сигаретного дыма и других раздражающих газов и твердых частиц.

Хотя ХОБЛ и является прогрессирующим заболеванием, которое со временем усугубляется, оно поддается лечению. Большинство людей с данным диагнозом могут добиться контроля симптомов, улучшения качества жизни, а также снижения риска других сопутствующих заболеваний.

Симптомы

Симптомы ХОБЛ часто не проявляются до тех пор, пока не произойдет значительное повреждение легких. Со временем они значительно ухудшаются, особенно если воздействие курения продолжается.

Среди симптомов заболевания:

Одышка, особенно во время физических нагрузок

Хрипы

Стеснение в груди

Хронический кашель, при котором может выделяться слизь (мокрота). Она может быть прозрачной, белой, желтой или зеленоватой

Частые респираторные инфекции

Недостаток энергии

Потеря веса без причины

Отеки в лодыжках, ступнях или голенях

Люди с ХОБЛ могут испытывать периоды обострения, во время которых их симптомы ухудшаются и сохраняются в течение нескольких дней.

Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если вы не можете отдышаться, у вас сильно посинели губы или ногтевые пластины, появилось учащенное сердцебиение, вы чувствуете "туман" в голове и испытываете проблемы с концентрацией внимания.

Причины

Основной причиной ХОБЛ является длительное курение табака. Чем больше лет вы курите и чем больше пачек сигарет выкуриваете, тем выше ваш риск заболеть.

К факторам риска также относятся:

Астма, хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей. Сочетание астмы и курения еще больше увеличивает риск развития ХОБЛ.

Воздействие пыли и химических веществ. Длительное воздействие химических испарений, гари и пыли на рабочем месте может вызвать раздражение и воспаление легких.

Воздействие паров от сжигаемого топлива.

Генетика. Причиной некоторых случаев ХОБЛ является редкое генетическое заболевание - дефицит альфа-1-антитрипсина.

Осложнения

ХОБЛ может вызвать множество осложнений, включая:

Респираторные инфекции. Люди с ХОБЛ чаще болеют простудой, гриппом и пневмонией. Любая респираторная инфекция может значительно затруднить дыхание и привести к дальнейшему повреждению легочной ткани.

Проблемы с сердцем. По причинам, которые до конца не изучены, ХОБЛ может увеличить риск сердечных заболеваний, включая сердечный приступ.

Рак легких. Люди с ХОБЛ имеют более высокий риск развития рака легких.

Высокое кровяное давление. ХОБЛ может провоцировать высокое давление в артериях, которые доставляют кровь к легким. Это называется легочной гипертензией.

Профилактика