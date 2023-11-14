Какие заболевания обостряются при диабете

Известно, что диабет оказывает сильное влияние как на организм в частности, так и на образ жизни человека, у которого было диагностировано это заболевание.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какие хронические заболевания могут обостряться при диабете и как этот недуг влияет на отдельные органы.

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На наши вопросы ответила врач превентивной медицины Алена Барредо.

По ее словам, диабет зачастую “стреляет” по мелким сосудам, т.е. по нервной ткани. Также страдают глаза, сердце и почки.

При диабете в процессе гликирования высокий сахар оседает на белках в органах, в системах, в сосудах, вследствие чего ухудшается кровоток, функции и питание этих органов. При этом возникают такие заболевания как диабетическая нейропатия, диабетическая нефропатия – болезнь почек. Также может развиться ишемическая болезнь сердца. Алена Барредо Врач-эндокринолог, детский и взрослый, врач-диетолог

Если диабет не контролировать, не следить за уровнем сахара, то это заболевание может привести к инвалидности, тем самым значительно снизив качество жизни пациента до такой степени, что он в итоге может не встать с постели.

Диабет опасен инфарктами и инсультами за счёт того, что нарушается нормальное функционирование сосудистой стенки и кровоток в сосудах. Алена Барредо Врач-эндокринолог, детский и взрослый, врач-диетолог

Также диабет может привести к почечной недостаточности, когда почка совсем не работает или очень плохо работает и не справляется со своей функцией, не выводит токсины и шлаки, креатинин, аммиак, мочевину, мочевую кислоту – всё это остаётся в организме, из-за чего происходит хроническая интоксикация.

Кроме того, диабет приводит к нарушению функции печени вплоть до печёночной недостаточности. При этом печень перерождается в жировую ткань – стеатоз, это может дойти даже до фиброзных изменений, когда вся весь орган замещена соединительной и жировой тканью. Этот процесс является метаболическим нарушением, когда сахар при его высоком содержании превращается в жиры. В итоге такое заболевание печени, как органа детокс-системы организма, провоцирует интоксикацию организма шлаками и токсинами.

На фоне диабета страдает и нервная ткань, а также ткань головного мозга за счёт снижения кровотока на фоне измененных сосудов. Могут возникать признаки слабоумия – энцефалопатия или деменция.

Также если страдают периферические нервные волокна, то есть нервы рук, ног, органов и систем, то нарушается их чувствительность, проводимость, двигательная активность вплоть до некротических изменений в органе. Например, есть такой диагноз как диабетическая стопа, когда страдает нервно-сосудистые пучки в ноге, и изменяется ее форма, структура, возникает некроз, восстановление после которого невозможно, –только ампутация. Это, конечно, в свою очередь приведёт к инвалидизации и отсутствию самостоятельного нормального обслуживания у человека. То же самое может быть и с верхними конечностями.

Может быть и нарушение функции других органов, например, сердца. Опять же за счет того, что страдает нервная ткань. Это называется автономная нейропатия, когда нерв, который идёт к органам и тканям – блуждающий нерв – не работает, как надо, и не проводит нервные импульсы. Например, возникают аритмия или низкий пульс, неправильные ритмы, может даже возникать хроническая сердечная недостаточность. Алена Барредо Врач-эндокринолог, детский и взрослый, врач-диетолог

Если страдают волокна, которые идут от блуждающего нерва к кишечнику, то может быть парез кишечника, то есть его непроходимость, в результате чего он не сокращается, нет перистальтики и т.д.