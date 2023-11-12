Гепатолог рассказал, как без лекарств заставить кишечник работать

Гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов выделил, что неприятные симптомы, такие как боль в животе и метеоризм, которые обычно связываются с желудком, могут на самом деле иметь отношение к желчи. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

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Он подчеркнул, что даже если желчь движется в правильном направлении, ее избыток может привести к раздражению стенки толстой кишки, вызывая хологенную диарею. Гастроэнтеролог предостерегает от самолечения и призывает не бежать в аптеку за средствами "от желудка" или "от кишечника", если есть дискомфорт в животе, боли или диарея. Вместо этого, он советует записаться на прием к специалисту и пройти обследование.

Специалист также указывает на распространенную ошибку, которую совершают многие, пытаясь избавиться от избытка желчи с помощью трав и овощей. Он напоминает, что жир необходим для нормального функционирования организма, участвуя в образовании клеточных мембран и усваивании растворимых витаминов. Желчный пузырь активизируется, выделяя желчь в кишечник, чтобы помочь организму расщепить и усвоить жиры, заключил Сергей Вялов.