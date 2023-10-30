Газы в кишечнике и вздутие живота: причины и лечение

Чрезмерное газообразование, сопровождающееся вздутием живота, приводит к сильному дискомфорту в нашей повседневной жизни. Однако, как правило, эти симптомы не указывают на серьезное заболевание и часто проходят при простом изменении питания.

© ru.123rf.com

Рассказываем, как избежать газообразования и вздутия и при каких симптомах нужно обязательно обратиться к врачу, в материале "Рамблера".

Видео дня

Метеоризм: скопление газов в кишечнике

Газы являются частью нормального процесса пищеварения. Как объясняют эксперты MayoCliniс, обычно они вызываются перевариванием или ферментацией непереваренной пищи бактериями, находящимися в кишечнике. Газы также могут образовываться, когда пищеварительная система не полностью расщепляет определенные компоненты продуктов, например, глютен или сахар.

Остатки пищи в толстой кишке

Изменение состава бактерий в тонком кишечнике

Плохое усвоение углеводов, нарушающее баланс полезных бактерий в пищеварительной системе

Запор

Расстройство пищеварения: непереносимость лактозы или фруктозы, или целиакия

Нарушение моторики кишечника Среди других причин газообразования:

Чтобы предотвратить переизбытка газов в кишечнике:

Исключите определенные продукты. Распространенными продуктами, вызывающими газообразование, являются фасоль, горох, чечевица, капуста, лук, брокколи, цветная капуста, цельнозерновые продукты, грибы, некоторые фрукты, а также пиво и другие газированные напитки. Попробуйте есть по одному продукту за раз, чтобы посмотреть, улучшится ли газообразование.

Читайте этикетки. Если молочные продукты кажутся вам проблемой, возможно, у вас в некоторой степени непереносимость лактозы. Обратите внимание на то, что вы едите, и попробуйте блюда с низким содержанием лактозы или без нее. Некоторые неперевариваемые углеводы, содержащиеся в продуктах без сахара, сорбит, маннит и ксилит, также могут привести к повышенному газообразованию.

Ешьте меньше жирной пищи. Жир замедляет пищеварение, давая пище больше времени для брожения.

Временно сократите потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка очень полезна, но многие продукты с ее высоким содержанием также провоцируют газообразование. После перерыва постепенно возвращайте клетчатку в свой рацион.

Вздутие живота

Вздутие живота — дискомфортное ощущение тяжести и распирания в области живота. Часто это состояние связано с употреблением продуктов, стимулирующих газообразование. Точная связь между кишечными газами и вздутием живота до конца не изучена. Тем не менее, вздутие живота также может быть облегчено изменениями в пищевом поведении, которые уменьшают газообразование.

Другая причина вздутия живота — заглатывание воздуха. Если человек ест или пьет на ходу, разговаривает во время приема пищи. В таком случае дискомфорт кратковременный и проходит при отрыжке. Также вздутие провоцирует курение и возрастные изменения в кишечнике.

Когда следует обратиться к врачу

Выделение газов и вздутие живота часто проходят сами по себе или с помощью простых изменений в питании. Если это единственные симптомы, которые у вас есть, они редко указывают на какое-либо серьезное заболевание.

Однако обязательно обратитесь к врачу, если обильное газообразование и вздутие живота не проходят при изменении питания и если они сопровождаются:

Диареей

Постоянной или сильной болью в животе

Кровавым стулом

Изменениями цвета или частоты стула

Потерей веса без причины

Дискомфортом в груди

Потерей аппетита