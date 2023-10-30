Газы в кишечнике и вздутие живота: причины и лечение

Газы в кишечнике и вздутие живота: почему появляются и как с ними справиться
Чрезмерное газообразование, сопровождающееся вздутием живота, приводит к сильному дискомфорту в нашей повседневной жизни. Однако, как правило, эти симптомы не указывают на серьезное заболевание и часто проходят при простом изменении питания.
Рассказываем, как избежать газообразования и вздутия и при каких симптомах нужно обязательно обратиться к врачу, в материале "Рамблера".
Метеоризм: скопление газов в кишечнике
Газы являются частью нормального процесса пищеварения. Как объясняют эксперты MayoCliniс, обычно они вызываются перевариванием или ферментацией непереваренной пищи бактериями, находящимися в кишечнике. Газы также могут образовываться, когда пищеварительная система не полностью расщепляет определенные компоненты продуктов, например, глютен или сахар.
- Остатки пищи в толстой кишке
- Изменение состава бактерий в тонком кишечнике
- Плохое усвоение углеводов, нарушающее баланс полезных бактерий в пищеварительной системе
- Запор
- Расстройство пищеварения: непереносимость лактозы или фруктозы, или целиакия
- Нарушение моторики кишечника
Чтобы предотвратить переизбытка газов в кишечнике:
- Исключите определенные продукты. Распространенными продуктами, вызывающими газообразование, являются фасоль, горох, чечевица, капуста, лук, брокколи, цветная капуста, цельнозерновые продукты, грибы, некоторые фрукты, а также пиво и другие газированные напитки. Попробуйте есть по одному продукту за раз, чтобы посмотреть, улучшится ли газообразование.
- Читайте этикетки. Если молочные продукты кажутся вам проблемой, возможно, у вас в некоторой степени непереносимость лактозы. Обратите внимание на то, что вы едите, и попробуйте блюда с низким содержанием лактозы или без нее. Некоторые неперевариваемые углеводы, содержащиеся в продуктах без сахара, сорбит, маннит и ксилит, также могут привести к повышенному газообразованию.
- Ешьте меньше жирной пищи. Жир замедляет пищеварение, давая пище больше времени для брожения.
- Временно сократите потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка очень полезна, но многие продукты с ее высоким содержанием также провоцируют газообразование. После перерыва постепенно возвращайте клетчатку в свой рацион.
Вздутие живота
Вздутие живота — дискомфортное ощущение тяжести и распирания в области живота. Часто это состояние связано с употреблением продуктов, стимулирующих газообразование. Точная связь между кишечными газами и вздутием живота до конца не изучена. Тем не менее, вздутие живота также может быть облегчено изменениями в пищевом поведении, которые уменьшают газообразование.
Другая причина вздутия живота — заглатывание воздуха. Если человек ест или пьет на ходу, разговаривает во время приема пищи. В таком случае дискомфорт кратковременный и проходит при отрыжке. Также вздутие провоцирует курение и возрастные изменения в кишечнике.
Когда следует обратиться к врачу
Выделение газов и вздутие живота часто проходят сами по себе или с помощью простых изменений в питании. Если это единственные симптомы, которые у вас есть, они редко указывают на какое-либо серьезное заболевание.
Однако обязательно обратитесь к врачу, если обильное газообразование и вздутие живота не проходят при изменении питания и если они сопровождаются:
- Диареей
- Постоянной или сильной болью в животе
- Кровавым стулом
- Изменениями цвета или частоты стула
- Потерей веса без причины
- Дискомфортом в груди
- Потерей аппетита
Эти симптомы могут сигнализировать о заболеваниях пищеварительной системы.