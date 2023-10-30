Позы для сна, уменьшающие боль в спине

Хороший сон важен для физического и психического здоровья человека. Боли в спине могут сильно ухудшить его качество и сделать ночь невыносимой.

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Чтобы снять напряжение со спины, могут помочь простые изменения в позе для сна. Как показывают исследования ученых, правильное положение тела в течение ночи расслабляет позвоночник и мышцы. Подробнее рассказываем в материале "Рамблера".

Если вы спите на боку

Самая лучшая поза для сна — та, в которой позвоночник естественным образом выравнивается. Если вы спите на боку, слегка подтяните ноги к груди и положите между ними подушку. Сгибание ног в коленях и наличие подушки между ног могут помочь выровнять позвоночник, таз и бедра. Такое положение тела снимает нагрузку с вашего позвоночника.

Если вы спите на спине

Если вы привыкли спать на спине, при болях подложите подушку под колени. Это может помочь расслабить мышцы спины и сохранить изгиб ее нижней части. Если вам нужна дополнительная поддержка, попробуйте подложить под талию небольшое свернутое полотенце. Оно тоже поможет снять напряжение со спины.

Также подложите подушку под шею. Она должна удерживать шею на одном уровне с грудью и спиной.

Если вы спите на животе

Сон на животе при боли в спине может ухудшить самочувствие и усилить симптом. При такой позе давление на позвоночник и его шейный отдел значительно увеличивается, а поддержка спины оказывается минимальной. Поэтому, если это возможно, врачи рекомендуют попробовать сменить позу для сна на другую.