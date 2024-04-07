Почему растут волосы на сосках у женщин

Гирсутизм – это медицинское состояние, при котором у женщин возникает избыточный рост волос. Оно может быть не только физически неприятным, но и эмоционально травмирующим, влияя на самооценку и психологическое благополучие пациентки. В беседе с "Рамблером" врач-дерматолог-косметолог Анжелика Ужва рассказала о причинах недуга, симптомах, а также методах лечения.

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Это исключительно женское заболевание, и диагностируется оно тем, что у женщин начинается расти волос по мужскому типу. То есть там, где должны быть тонкие пушковые прозрачные волосы, волос становится жестким и заметным — это, как правило, лицо, грудь, спина Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC

Гирсутизм обычно связан с избыточным уровнем мужских половых гормонов, таких как тестостерон, у женщин. Этот избыток может быть вызван различными факторами:

Синдром поликистозных яичников (PCOS) : PCOS является одной из основных причин гирсутизма у женщин. Этот синдром характеризуется нерегулярными менструациями, кистами на яичниках и избыточным выделением мужских гормонов.

: PCOS является одной из основных причин гирсутизма у женщин. Этот синдром характеризуется нерегулярными менструациями, кистами на яичниках и избыточным выделением мужских гормонов. Гормональные нарушения: некоторые женщины могут испытывать гирсутизм из-за гиперпродукции мужских гормонов из-за других причин, таких как употребление лекарств, нарушения щитовидной железы или гиперплазия надпочечников.

некоторые женщины могут испытывать гирсутизм из-за гиперпродукции мужских гормонов из-за других причин, таких как употребление лекарств, нарушения щитовидной железы или гиперплазия надпочечников. Генетика: наследственность также может играть роль в развитии гирсутизма. Если в семье были случаи гирсутизма или PCOS, вероятность его появления у женщины увеличивается.

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Здесь нужно проверять работу всей гормональной системы, надпочечников, щитовидной железы, гипофиза, плюс смотреть состояние яичников, нет ли поликистоза Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC

На этом фоне, по словам эксперта, и определяется лечение — если есть легкая форма гирсутизма, то достаточно, например, гормональных препаратов, которые урегулируют и сбалансируют гормональный фон, и косметических процедур у косметолога, как правило, лазерных или обычных эпиляций. Соответственно, если речь идет о более серьезных последствиях, когда обнаруживаются опухолевые процессы, уже смотрится генез новообразования, проводится серьезное комплексное лечение у врача-эндокринолога или онколога, резюмировала специалист.

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