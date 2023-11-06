Как гормоны влияют на головные боли у женщин

Возникновению головных болей способствуют многие факторы, в том числе возраст и семейный анамнез. Часто также женщины замечают связь между мигренью и гормональными изменениями из-за менструального цикла, беременности или менопаузы.

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Рассказываем, действительно ли это так и как все устроено, в материале "Рамблера".

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Гормоны эстроген и прогестерон играют ключевую роль в менструальном цикле и беременности. Также они могут влиять на химические вещества в головном мозге. Некоторые люди более чувствительны к воздействию гормонов, поэтому могут чаще сталкиваться с головными болями на фоне гормональных изменений. Если они влияют на вашу повседневную деятельность, работу или личную жизнь, обратитесь за помощью к врачу.

Во время менструации

Падение уровня эстрогена непосредственно перед месячными может вызвать головные боли. Многие люди, страдающие мигренью, сообщают, что у них бывают мигрени до или во время менструации.

Что можно сделать?

Лед. Приложите холодную ткань или пакет со льдом к болезненному участку на голове или шее. Заверните пакет со льдом в полотенце, чтобы защитить кожу.

Упражнения на расслабление. Изучение этих упражнений может помочь снизить стресс, который также является причиной головных болей.

Иглоукалывание. Иглоукалывание может облегчить ваши головные боли и также помочь вам расслабиться.

Обезболивающие, отпускаемые без рецепта. Ваш лечащий врач может порекомендовать принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), триптаны, лекарства от тошноты и другие препараты. Важно при этом обязательно проконсультироваться с медиком, так как некоторые лекарства не сочетаются друг с другом.

При регулярном менструальном цикле врачи рекомендуют принимать лекарства от головной боли за несколько дней до наступления менструации и вовремя. В некоторых случаях могут быт назначены антидепрессанты или магний.

Изменение образа жизни также может помочь избавиться от головных болей: снижение стресса, регулярные физические упражнения и прием пищи.

При использовании гормональных противозачаточных средств

Гормональная контрацепция (противозачаточные таблетки, пластыри, вагинальные кольца) также может изменить характер головной боли. У некоторых людей она может облегчить состояние, а у некоторых, наоборот, только усугубить.

Использование гормональных противозачаточных средств для предотвращения мигрени может быть целесообразным, если человек не курит и если у него нет мигрени с аурой.

Курение во время приема противозачаточных средств, содержащих эстроген, повышает риск инсульта. Мигрень с аурой означает наличие симптомов со стороны нервной системы до или во время приступа. Вы можете видеть вспышки света, замечать слепые зоны в своем зрении или сталкиваться с другими изменениями. Например, покалывания в руках или лице. В редких случаях мигрень с аурой может вызвать проблемы с речью, слабость на одной стороне тела. Если у вас мигрень с аурой, обратитесь к своему лечащему врачу перед тем, как использовать гормональные противозачаточные средства.

Во время беременности

Мигрень часто усиливается или, наоборот, прекращается во время беременности. Это может быть связано с тем, что уровень эстрогена быстро повышается на ранних сроках беременности и остается высоким на протяжении всего периода. Однако головные боли напряжения обычно не проходят, поскольку на них не влияют гормональные изменения.

Кроме того, после родов головные боли могут вернуться. Это происходит из-за внезапного падения уровня эстрогена, а также может быть связано со стрессом, изменением привычек питания и недосыпом.

Если у вас регулярно возникают головные боли, важно проконсультироваться со своим лечащим врачом о лекарствах, которые безопасны во время беременности. Поговорите об этом перед тем, как забеременеть. Многие лекарства от головной боли оказывают вредное или еще неизученное воздействие на плод.

Во время менопаузы

По мере приближения к последней менструации уровень гормонов то повышается, то падает. У некоторых людей мигрень проходит, как только прекращаются месячные. Но головные боли напряжения часто, наоборот, усиливаются.

Для лечения иногда назначается заместительная гормональная терапия (ЗГТ), которая также оказывает влияние на частоту головных болей. Если лечение усиливает симптомы мигрени, врач можно снизить дозу эстрогена, порекомендовать другую форму гормона или прекратить ЗГТ.