Что такое синдром Леннокса-Гасто
1 ноября — День осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто. Рассказываем, что это за заболевание, почему оно возникает и как лечится, в материале "Рамблера".
Синдром Леннокса-Гасто (СЛГ) — это тяжелая форма эпилепсии. Судороги начинаются в раннем детстве, обычно в возрасте до 4 лет.
Синдром встречается в 4–10 % случаев среди всех форм эпилепсии у детей. СЛГ сложно диагностируется и лечится, так как в картине заболеваний сочетаются приступы нескольких типов, которые обладают резистентностью к медикаментозной терапии. Сложность также в том, что с возрастом клиническая картина синдрома Леннокса-Гасто может эволюционировать.
Симптомы синдрома Леннокса-Гасто
У детей, подростков и взрослых с синдромом Леннокса-Гасто наблюдается несколько типов судорог. Самые распространенные из них:
- Тонические — одеревенение тела, взгляд вверх, расширенные зрачки и измененный характер дыхания;
- Нетипичные — периоды пристального взгляда;
- Атонические — кратковременная потеря мышечного тонуса, которая может привести к резким падениям;
- Миоклонические — внезапные мышечные подергивания;
- Генерализованные тонико-клонические — ригидность мышц и ритмичные подергивания.
Может быть так, что у человека с СЛГ периоды частых припадков чередуются с периодами относительно без припадков. Хотя судороги не всегда проявляются в начале, большинство людей, живущих с синдромом Леннокса-Гасто, испытывают некоторую степень нарушения интеллектуального функционирования или обработки информации, наряду с задержками в развитии и нарушениями поведения.
Причины синдрома Леннокса-Гасто
Синдром Леннокса-Гасто может быть вызван различными состояниями. Среди них:
- Пороки развития головного мозга
- Туберозный склероз
- Перинатальная асфиксия
- Тяжелая травма головы
- Инфекция центральной нервной системы
- Унаследованные генетические и наследственные дегенеративные или метаболические заболевания
Однако у 30-35 процентов людей невозможно найти причину заболевания.
Лечение синдрома Леннокса-Гасто
Синдром Леннокса-Гасто часто очень трудно поддается лечению. Конкретного лекарства от этого заболевания на данный момент нет, и достичь полного выздоровления получается редко. Но можно контролировать приступы. Для этого применяется комбинация противосудорожных препаратов с другими методами лечения.
Основной препарат, используемый в лечении, — вальпроат (вальпроевая кислота). Также медикаментозная терапия может включать клобазам, фелбамат, ламотриджин, руфинамид, топирамат и каннабидиол, одобренный для лечения судорог, связанных с синдромом Леннокса-Гасто, у лиц в возрасте от 2 лет и старше.
Другие варианты лечения:
- Диетическая терапия с использованием кетогенной диеты
- Стимуляция блуждающего нерва
- Хирургия при эпилепсии
У детей, которым на начальном этапе становится лучше, позже может проявиться толерантность к лекарствам или начаться неконтролируемый приступ.