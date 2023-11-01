Что такое синдром Леннокса-Гасто

1 ноября — День осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто. Рассказываем, что это за заболевание, почему оно возникает и как лечится, в материале "Рамблера".

Синдром Леннокса-Гасто (СЛГ) — это тяжелая форма эпилепсии. Судороги начинаются в раннем детстве, обычно в возрасте до 4 лет.

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Синдром встречается в 4–10 % случаев среди всех форм эпилепсии у детей. СЛГ сложно диагностируется и лечится, так как в картине заболеваний сочетаются приступы нескольких типов, которые обладают резистентностью к медикаментозной терапии. Сложность также в том, что с возрастом клиническая картина синдрома Леннокса-Гасто может эволюционировать.

Симптомы синдрома Леннокса-Гасто

У детей, подростков и взрослых с синдромом Леннокса-Гасто наблюдается несколько типов судорог. Самые распространенные из них:

Тонические — одеревенение тела, взгляд вверх, расширенные зрачки и измененный характер дыхания;

Нетипичные — периоды пристального взгляда;

Атонические — кратковременная потеря мышечного тонуса, которая может привести к резким падениям;

Миоклонические — внезапные мышечные подергивания;

Генерализованные тонико-клонические — ригидность мышц и ритмичные подергивания.

Может быть так, что у человека с СЛГ периоды частых припадков чередуются с периодами относительно без припадков. Хотя судороги не всегда проявляются в начале, большинство людей, живущих с синдромом Леннокса-Гасто, испытывают некоторую степень нарушения интеллектуального функционирования или обработки информации, наряду с задержками в развитии и нарушениями поведения.

Причины синдрома Леннокса-Гасто

Синдром Леннокса-Гасто может быть вызван различными состояниями. Среди них:

Пороки развития головного мозга

Туберозный склероз

Перинатальная асфиксия

Тяжелая травма головы

Инфекция центральной нервной системы

Унаследованные генетические и наследственные дегенеративные или метаболические заболевания

Однако у 30-35 процентов людей невозможно найти причину заболевания.

Лечение синдрома Леннокса-Гасто

Синдром Леннокса-Гасто часто очень трудно поддается лечению. Конкретного лекарства от этого заболевания на данный момент нет, и достичь полного выздоровления получается редко. Но можно контролировать приступы. Для этого применяется комбинация противосудорожных препаратов с другими методами лечения.

Основной препарат, используемый в лечении, — вальпроат (вальпроевая кислота). Также медикаментозная терапия может включать клобазам, фелбамат, ламотриджин, руфинамид, топирамат и каннабидиол, одобренный для лечения судорог, связанных с синдромом Леннокса-Гасто, у лиц в возрасте от 2 лет и старше.

Другие варианты лечения:

Диетическая терапия с использованием кетогенной диеты

Стимуляция блуждающего нерва

Хирургия при эпилепсии