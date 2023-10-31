Как проявляется мужская менопауза

Гормональные изменения являются естественной частью старения. Однако, в отличие от более резкого снижения уровня репродуктивных гормонов, которое происходит у женщин во время менопаузы, изменения половых гормонов у мужчин происходят постепенно.

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Рассказываем, что такое мужская менопауза и какие у нее симптомы, в материале "Рамблера".

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Термин "мужская менопауза" был использован для описания снижения уровня тестостерона, связанного со старением. Но связанные со старением гормональные изменения у женщин и мужчин отличаются.

У женщин в период менопаузы заканчивается овуляция, и выработка гормонов резко падает в течение относительно короткого периода времени. У мужчин выработка тестостерона и других гормонов снижается в течение многих лет, и последствия не обязательно очевидны.

После 40 лет это происходит в среднем примерно на 1%. Но у большинства пожилых мужчин уровень тестостерона все еще находится в пределах нормы, и только примерно у 10-25% этот показатель считается низким.

Симптомы

Низкий уровень тестостерона у пожилых мужчин часто остается незамеченным. Его можно проверить с помощью анализа крови. Одного многие мужчины с низким уровнем тестостерона не испытывают никаких симптомов. Кроме того, они не являются специфичными и могут быть вызваны возрастом человека, приемом лекарств или другими состояниями. Среди них:

Снижение сексуального влечения и активности

Снижение спонтанной эрекции или эректильная дисфункция

Дискомфорт или припухлость груди

Бесплодие

Приливы жара или потливость

Снижение энергии, мотивации и уверенности в себе, подавленное настроение и плохая концентрация внимания

Повышенная сонливость, нарушения сна, легкую необъяснимая анемия, снижение мышечной массы и силы, а также увеличение жировых отложений

Эксперты рекомендуют тестировать пожилых мужчин на низкий уровень тестостерона только в том случае, если у них есть признаки или симптомы. Если подтвержден низкий уровень тестостерона, рекомендуется провести дальнейшее обследование гипофиза, чтобы определить причину и исключить другие гормональные нарушения.

Лечение

Рекомендации по терапии тестостероном для мужчин с возрастным снижением уровня этого гормона различаются. Некоторые ученые рекомендуют применять лечение для пациентов с сексуальной дисфункцией. Некоторые эксперты также рекомендуют предлагать терапию тестостероном без каких-либо признаков или симптомов.