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Что такое гестационный диабет

Гестационный диабет – это болезнь, которую также называют "диабетом беременных". Данное заболевание сопровождается повышением уровня глюкозы в крови, которое впервые возникает во время беременности. При этом уровень глюкозы находится не на достаточно высоком уровне для постановки диагноза "сахарный диабет".

Что такое гестационный диабет
© Unsplash.com

Подробнее о том, кто в группе риска, в чем опасность данного недуга для матери и ребенка, а также, как можно себя уберечь от него – читайте в материале "Рамблера".

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Как понять, что вы в группе риска

Медики выделяют несколько категорий женщин, которые больше других рискуют столкнуться с гестационным диабетом в период беременности. Таким девушкам следует внимательнее следить за здоровьем и чаще проходить обследования во время беременности.

Вот основные признаки, которые повышают риск развития гестационного диабета:
  • избыточная масса тела или ожирение до беременности, данный фактор повышает риск возникновения недуга в 2-5 раз;
  • старше 30 лет;
  • сахарный диабет 2 типа у близких родственников;
  • многоплодная беременность;
  • синдром поликистозных яичников;
  • нарушение толерантности к глюкозе, которое проявилось до беременности;
  • беременность, наступившая в результате вспомогательных репродуктивных технологий;
  • глюкозурия (наличие глюкозы в моче);
  • гестационный сахарный диабет во время предыдущих беременностей;
  • рождение ребенка весом больше 4 кг;

Как вовремя диагностировать недуг

Чаще всего гестационный диабет диагностируют на плановом скрининге по результатам анализа крови на глюкозу. Впоследствии для уточнения диагноза врач назначает глюкозо-толерантный тест. Данные исследования обычно проводят в период между 24 и 28 неделями беременности

Симптомы гестационного диабета

Опасность "диабета беременных" состоит в том, что долгое время недуг может никак себя не проявлять, а даже если симптомы возникнут, большинство женщин спишут их на беременность.

Однако, если специфические симптомы все же возникают, как правило, они похожи на симптомы обычного диабета:
  • слабость
  • сильная жажда
  • частое мочеиспускание
  • постоянное чувство голода
  • частые инфекции мочевыводящих путей или грибковые инфекции
Медики также выделяют вторичные симптомы гестационного диабета, которые возникают на поздних стадиях заболевания и указывают на осложнения. К этим симптомам относятся:
  • тошнота
  • рвота
  • зуд кожи
  • боль в животе
  • сухость во рту
  • затуманенное зрение
  • мышечная слабость
  • плохо заживающие раны
  • онемение пальцев рук и ног
  • головная боль

Чем опасен гестационный диабет

"Диабет беременных" в первую очередь опасен серьезными осложнениями для матери и ребенка. Если врачи не диагностируют недуг вовремя и не примут меры для избавления женщины от него, может возникнуть преэклампсия и преждевременные роды.

При этом самым серьезным осложнением является развитие сахарного диабета второго типа в будущем. Данный недуг уже не поддается лечению и сохраняется на всю жизнь.

По данным медиков, примерно у 50% женщин с гестационным диабетом, в течение 20 лет после беременности развивается хронический сахарный диабет, а у 10% пациенток он развивается сразу после родов.

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Запущенный гестационный диаберет чреват гипергликемией у матери, что приводит к гипергликемии у плода. Поджелудочная железа ребенка начинает вырабатывать больше инсулина, чем нужно. Впоследствии для плода это грозит дыхательной недостаточностью, проблемами со свертываемостью крови, врожденными пороками развития и даже мертворождением.

Какие меры профилактики существуют

Чтобы не столкнуться во время беременности с гестационным диабетом, врачи рекомендуют озаботиться мерами профилактики. В частности, важно ответственно подходить к планированию беременности, заранее выявить факторы риска для здоровья, не пренебрегать спортом, избавиться от лишнего веса и соблюдать диету с ограничением углеводов, которые легко усваиваются.

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