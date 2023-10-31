Что такое гестационный диабет

Гестационный диабет – это болезнь, которую также называют "диабетом беременных". Данное заболевание сопровождается повышением уровня глюкозы в крови, которое впервые возникает во время беременности. При этом уровень глюкозы находится не на достаточно высоком уровне для постановки диагноза "сахарный диабет".

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Подробнее о том, кто в группе риска, в чем опасность данного недуга для матери и ребенка, а также, как можно себя уберечь от него – читайте в материале "Рамблера".

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Как понять, что вы в группе риска

Медики выделяют несколько категорий женщин, которые больше других рискуют столкнуться с гестационным диабетом в период беременности. Таким девушкам следует внимательнее следить за здоровьем и чаще проходить обследования во время беременности.

избыточная масса тела или ожирение до беременности, данный фактор повышает риск возникновения недуга в 2-5 раз;

старше 30 лет;

сахарный диабет 2 типа у близких родственников;

многоплодная беременность;

синдром поликистозных яичников;

нарушение толерантности к глюкозе, которое проявилось до беременности;

беременность, наступившая в результате вспомогательных репродуктивных технологий;

глюкозурия (наличие глюкозы в моче);

гестационный сахарный диабет во время предыдущих беременностей;

рождение ребенка весом больше 4 кг; Вот основные признаки, которые повышают риск развития гестационного диабета:

Как вовремя диагностировать недуг

Чаще всего гестационный диабет диагностируют на плановом скрининге по результатам анализа крови на глюкозу. Впоследствии для уточнения диагноза врач назначает глюкозо-толерантный тест. Данные исследования обычно проводят в период между 24 и 28 неделями беременности

Симптомы гестационного диабета

Опасность "диабета беременных" состоит в том, что долгое время недуг может никак себя не проявлять, а даже если симптомы возникнут, большинство женщин спишут их на беременность.

слабость

сильная жажда

частое мочеиспускание

постоянное чувство голода

частые инфекции мочевыводящих путей или грибковые инфекции Однако, если специфические симптомы все же возникают, как правило, они похожи на симптомы обычного диабета:

тошнота

рвота

зуд кожи

боль в животе

сухость во рту

затуманенное зрение

мышечная слабость

плохо заживающие раны

онемение пальцев рук и ног

головная боль Медики также выделяют вторичные симптомы гестационного диабета, которые возникают на поздних стадиях заболевания и указывают на осложнения. К этим симптомам относятся:

Чем опасен гестационный диабет

"Диабет беременных" в первую очередь опасен серьезными осложнениями для матери и ребенка. Если врачи не диагностируют недуг вовремя и не примут меры для избавления женщины от него, может возникнуть преэклампсия и преждевременные роды.

При этом самым серьезным осложнением является развитие сахарного диабета второго типа в будущем. Данный недуг уже не поддается лечению и сохраняется на всю жизнь.

По данным медиков, примерно у 50% женщин с гестационным диабетом, в течение 20 лет после беременности развивается хронический сахарный диабет, а у 10% пациенток он развивается сразу после родов.

Запущенный гестационный диаберет чреват гипергликемией у матери, что приводит к гипергликемии у плода. Поджелудочная железа ребенка начинает вырабатывать больше инсулина, чем нужно. Впоследствии для плода это грозит дыхательной недостаточностью, проблемами со свертываемостью крови, врожденными пороками развития и даже мертворождением.

Какие меры профилактики существуют