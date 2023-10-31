Что такое гестационный диабет
Гестационный диабет – это болезнь, которую также называют "диабетом беременных". Данное заболевание сопровождается повышением уровня глюкозы в крови, которое впервые возникает во время беременности. При этом уровень глюкозы находится не на достаточно высоком уровне для постановки диагноза "сахарный диабет".
Подробнее о том, кто в группе риска, в чем опасность данного недуга для матери и ребенка, а также, как можно себя уберечь от него – читайте в материале "Рамблера".
Как понять, что вы в группе риска
Медики выделяют несколько категорий женщин, которые больше других рискуют столкнуться с гестационным диабетом в период беременности. Таким девушкам следует внимательнее следить за здоровьем и чаще проходить обследования во время беременности.
- избыточная масса тела или ожирение до беременности, данный фактор повышает риск возникновения недуга в 2-5 раз;
- старше 30 лет;
- сахарный диабет 2 типа у близких родственников;
- многоплодная беременность;
- синдром поликистозных яичников;
- нарушение толерантности к глюкозе, которое проявилось до беременности;
- беременность, наступившая в результате вспомогательных репродуктивных технологий;
- глюкозурия (наличие глюкозы в моче);
- гестационный сахарный диабет во время предыдущих беременностей;
- рождение ребенка весом больше 4 кг;
Как вовремя диагностировать недуг
Чаще всего гестационный диабет диагностируют на плановом скрининге по результатам анализа крови на глюкозу. Впоследствии для уточнения диагноза врач назначает глюкозо-толерантный тест. Данные исследования обычно проводят в период между 24 и 28 неделями беременности
Симптомы гестационного диабета
Опасность "диабета беременных" состоит в том, что долгое время недуг может никак себя не проявлять, а даже если симптомы возникнут, большинство женщин спишут их на беременность.
- слабость
- сильная жажда
- частое мочеиспускание
- постоянное чувство голода
- частые инфекции мочевыводящих путей или грибковые инфекции
- тошнота
- рвота
- зуд кожи
- боль в животе
- сухость во рту
- затуманенное зрение
- мышечная слабость
- плохо заживающие раны
- онемение пальцев рук и ног
- головная боль
Чем опасен гестационный диабет
"Диабет беременных" в первую очередь опасен серьезными осложнениями для матери и ребенка. Если врачи не диагностируют недуг вовремя и не примут меры для избавления женщины от него, может возникнуть преэклампсия и преждевременные роды.
При этом самым серьезным осложнением является развитие сахарного диабета второго типа в будущем. Данный недуг уже не поддается лечению и сохраняется на всю жизнь.
По данным медиков, примерно у 50% женщин с гестационным диабетом, в течение 20 лет после беременности развивается хронический сахарный диабет, а у 10% пациенток он развивается сразу после родов.
Запущенный гестационный диаберет чреват гипергликемией у матери, что приводит к гипергликемии у плода. Поджелудочная железа ребенка начинает вырабатывать больше инсулина, чем нужно. Впоследствии для плода это грозит дыхательной недостаточностью, проблемами со свертываемостью крови, врожденными пороками развития и даже мертворождением.
Какие меры профилактики существуют
Чтобы не столкнуться во время беременности с гестационным диабетом, врачи рекомендуют озаботиться мерами профилактики. В частности, важно ответственно подходить к планированию беременности, заранее выявить факторы риска для здоровья, не пренебрегать спортом, избавиться от лишнего веса и соблюдать диету с ограничением углеводов, которые легко усваиваются.