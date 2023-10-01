Ученые узнали, как кофе влияет на исход беременности

В исследовании приняли участие более 4200 женщин из Соединенного Королевства, данные собирались с 2008 по 2012 гг. Помимо воздействия кофеина, ученые оценили и влияние никотина на риски преждевременных родов.

Согласно результатам, кофеин не оказывает неблагоприятного влияния ни на ход беременности, ни на ее исход. А, что касается никотина, то тут ситуация не такая безопасная – женщины, которые курили во время беременности постоянно, имели в 2,6 раз больше вероятности столкнуться с преждевременными родами.