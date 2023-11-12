О чем могут сигнализировать нарушения менструального цикла

Знаете ли вы, когда началась ваша последняя менструация или как долго она продолжалась? Если нет, то, возможно, пора начать обращать на это внимание. Отслеживание менструальных циклов помогает понять, что для вас типично, а что не является нормой и требует обращения к врачу.

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Рассказываем, что вообще такое менструация и о чем сигнализирует ее нерегулярность, в материале "Рамблера".

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Менструальный цикл - это ежемесячные изменения, которые происходят в организме во время его подготовки к беременности. Каждый месяц один из яичников выпускает яйцеклетку. Это называется овуляцией. Гормональные изменения в это время подготавливают матку к беременности. Если вышедшая яйцеклетка не оплодотворяется во время овуляции, слизистая оболочка выходит через влагалище. Это менструальный период.

Менструальный цикл отсчитывается с первого дня одной менструации до первого дня следующей. У каждой женщины он индивидуален, но, как правило, кровотечения происходят каждые 21-35 дней и длятся от двух до семи дней.

По словам врачей MayoClinic, менструации могут быть легкими или обильными, болезненными или безболезненными, продолжительными или короткими и все равно считаться типичными, то есть нормальными для конкретной женщины.

Чтобы выяснить, что для вас типично, необходимо начать каждый месяц отмечать свои менструальный цикл в календаре и отслеживать следующие показатели:

Дата окончания. Как долго обычно длится ваш менструальный цикл?

Обильность кровотечений. Как часто вам нужно менять тампон или прокладку? Бывают ли у вас сгустки крови?

Есть ли кровотечения в перерывах между месячными?

Боль. Испытываете ли вы боль, насколько она сильная?

Другие изменения. Заметили ли вы какие-либо изменения в своем самочувствии в этом месяце?

Причины нарушения менструального цикла

Беременность или кормление грудью. Пропущенная менструация может быть ранним симптомом беременности. Грудное вскармливание обычно задерживает возобновление месячных после беременности.

Расстройства пищевого поведения, например, нервная анорексия, резкая потеря веса или чрезмерные физические нагрузки.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ). У людей с этим распространенным заболеванием могут быть нерегулярные месячные, а также увеличенные яичники, которые содержат небольшие скопления жидкости, называемые фолликулами. Их можно увидеть во время ультразвукового исследования.

Преждевременная недостаточность яичников – истощение запасов фолликулов и снижение синтеза половых гормонов, возникающее у женщин младше 40 лет.

Воспалительные заболевания органов малого таза.

Миома матки. Это новообразования в матке, которые не являются злокачественными, но могут вызывать обильные и продолжительные менструации.

Обратитесь к врачу-гинекологу, если:

Месячные внезапно прекращаются более чем на 90 дней, и вы не беременны.

Менструации становятся нерегулярными.

Кровотечения длятся более семи дней.

Кровотечения стали обильнее, чем обычно, или вы используете более одной прокладки или тампона каждые час-два.

Менструация проходит с интервалом менее 21 дня или более 35 дней.

Есть кровотечения между менструациями.

Есть сильные боли во время месячных.

У вас внезапно повышается температура, и вы чувствуете тошноту после использования тампонов.

"Правило номер 1 при всех ситуациях – лучше прежде всего исключить беременность (сдать кровь на ХГЧ). Изменение характера менструаций и появление межменструальных кровянистых выделений может быть в рамках физиологичной нормы, так и вариантом патологии.