Гонконгский грипп: симптомы, как передается и лечится

7 ноября стало известно, что в России зафиксирован первый случай заражения гонконгским гриппом. Так, на сайте регионального Роспотребнадзора сообщили, что первый зараженный был обнаружен в Сахалинской области.

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Ранее врачи сообщали, что в этом сезоне есть большой риск возникновения тридемии – тройной эпидемии вирусов. «Рамблер» расскажет о том, что такое гонконгский грипп, какие бывают симптомы и сложности у этой болезни.

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Впервые пандемия гриппа H3N2 возникла в 1968 году в Гонконге – всего за два года болезнь охватила другие государства, среди которых были США, Вьетнам, Австралия, Сингапур и даже не которые страны Африки. Как объяснили эксперты, тогда вирус несколько раз мутировал, и организм человека воспринимал его как абсолютно незнакомый, поэтому никакого иммунитета к нему не было. В то время летальность вируса составляла 0,2%. Этот показатель сильно ударил по здравоохранению, потому что никто не ожидал такой летальности от гриппа и не был готов к такому.

Вирус мутировал снова и в 2016–2017по всему миру было зафиксировано несколько новых вспышек, тогда началась пандемия гонконгского гриппа, которую удалось остановить только с помощью созданной вакцины. Однако грипп все же проник в человеческую популяцию.

Что такое гонконгский грипп

H3N2 — это подтип вируса гриппа А, также известного как «Гонконгский грипп», который может вызывать сезонные вспышки гриппа. Хотя большинство людей выздоравливают от H3N2 без осложнений, в некоторых случаях это может привести к серьезному заболеванию, госпитализации и даже смерти.

Симптомы H3N2

Симптомы вируса гриппа H3N2 аналогичны симптомам других типов гриппа, в том числе:

Высокая температура

Кашель

Больное горло

Насморк или заложенный нос

Головная боль

Боли в теле

Усталость

Некоторые люди также могут испытывать тошноту, рвоту и диарею, хотя эти симптомы чаще встречаются у детей, чем у взрослых.

Симптомы обычно появляются в течение двух-четырех дней после заражения и могут длиться до недели и более.

Осложнения

Наиболее частыми последствиями гриппа считаются бактериальные воспалительные процессы в разных органах. В первую очередь это пневмония, воспаления придаточных пазух (гайморит, фронтит), отит, а также пиелонефрит, миокардит, иногда менингоэнцефалит, инфекционно-токсический шок.

Как распространяется гонконгский грипп

Опасность вируса гриппа H3N2 состоит в том, что он очень заразен и может легко передаваться от одного человека к другому через капли, которые высвобождаются в процессе кашля, чиха или разговора инфицированного человека. Вирус также может распространяться, если человек касается рта или носа после контакта с поверхностью, на которой находится вирус.

Профилактика H3N2

Ниже приведены некоторые профилактические меры, которые можно предпринять, чтобы избежать распространения H3N2:

Соблюдайте правила гигиены. Чтобы предотвратить распространение H3N2, важно соблюдать правила гигиены. Частое мытье рук с мылом и водой в течение не менее 20 секунд может помочь уменьшить количество микробов на руках. Не прикасайтесь к глазам, носу и рту, поскольку через них вирус может проникнуть в организм. Прикрывайте рот и нос салфеткой, когда кашляете или чихаете, и немедленно выбросьте салфетку.

Оставайтесь дома, если вы заболели. Если вы испытываете симптомы гриппа, крайне важно оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, чтобы предотвратить распространение H3N2. Отдыхайте, пейте много жидкости и избегайте тесного контакта с другими людьми, пока не почувствуете себя лучше.

Дезинфекция поверхностей. H3N2 может жить на поверхностях до 48 часов. Крайне важно дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются, например дверные ручки, столешницы и клавиатуры. Используйте дезинфицирующий спрей или салфетку, чтобы уничтожить микробы на этих поверхностях.

Поддерживайте здоровый образ жизни. Поддержание здорового образа жизни может помочь укрепить вашу иммунную систему и снизить риск заражения H3N2. Высыпайтесь, регулярно занимайтесь спортом, соблюдайте здоровую диету и контролируйте уровень стресса.

Принятие профилактических мер во избежание распространения H3N2 может помочь снизить риск заражения вирусом. Хотя вакцинация является одним из наиболее эффективных способов предотвращения распространения вируса, соблюдение правил гигиены, пребывание дома в случае болезни, дезинфекция поверхностей и поддержание здорового образа жизни также являются важными профилактическими мерами. Приняв эти меры, люди могут помочь защитить себя и других от гриппа.

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Дети и вирус H3N2

Дети особенно восприимчивы к вирусу H3N2, поскольку их иммунная система все еще развивается. Младенцы, маленькие дети и дети с хроническими заболеваниями подвергаются более высокому риску развития тяжелых симптомов гриппа. Родителям и опекунам крайне важно принимать профилактические меры для защиты детей от вируса.

Родители также должны поощрять своих детей соблюдать правила гигиены, например, часто мыть руки и прикрывать рот и нос, когда они кашляют или чихают.

Если у ребенка развиваются гриппоподобные симптомы, его следует оставить дома и не отправлять в школу или детский сад, а также отвезти к врачу для обследования и лечения.

Беременные женщины и вирус H3N2

Беременные женщины также подвергаются более высокому риску развития тяжелых симптомов вируса H3N2. Изменения в иммунной системе, сердце и легких во время беременности могут сделать женщин более восприимчивыми к осложнениям гриппа, таким как пневмония. Беременные женщины, заразившиеся гриппом, также подвергаются более высокому риску преждевременных родов.

Беременным женщинам также следует принимать меры предосторожности, чтобы избежать заражения вирусом, например избегать контактов с больными людьми и соблюдать правила гигиены, включая частое мытье рук.

В случае, если у беременной женщины развиваются гриппоподобные симптомы, крайне важно, чтобы она незамедлительно обратилась за медицинской помощью, чтобы обеспечить соответствующее лечение. Приняв эти меры, беременные женщины смогут снизить риск развития тяжелых осложнений от вируса H3N2 и защитить свое здоровье и будущего ребенка.

Кроме того, в группе риска оказываются ВИЧ-инфицированные люди, пациенты с хроническими соматическими патологиями, злокачественными новообразованиями, люди с хроническими бронхолегочными заболеваниями, болезнями сердца, почек, крови, эндокринно-обменными нарушениями. Также сюда входят люди, получающие иммуносупрессивную терапию; медицинские работники, военные, студенты, школьники, преподаватели, сотрудники сферы обслуживания.

Люди из групп риска особенно восприимчивы к инфекции. У них болезнь протекает тяжелее и часто осложняется.

Лечение вируса H3N2