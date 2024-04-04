Смертельное заболевание: как не пропустить менингит

Менингит часто представляет угрозу для жизни и требует немедленного лечения. Подробнее о недуге и причинах его развития рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Тимощенко Анастасия в беседе с "Рамблером".

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Эксперт подчеркнула, что опасность менингита не вызывает никаких сомнений, ведь это заболевание, часто инфекционного генеза, вызывает воспаление оболочек спинного и головного мозга. Он может вызываться вирусами, бактериями и грибками или паразитами. Наиболее опасными, по словам врача, являются менингиты вирусного или бактериального происхождения, так как встречаются они достаточно часто.

Главная опасность заболевания состоит в том, что воспалительный процесс может переходить с оболочек на вещество головного мозга и вызывать стойкое нарушения функции нервной системы, такие как:

стойкая головная боль,

развитие парезов/параличей/глазодвигательных нарушений,

формирование гидроцефалии,

потеря слуха,

задержка психического развития (что более характерно для детей, в случае возникновения заболевания в раннем возрасте),

повреждение черепных нервов.

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Самое страшное последствие менингита является менингококцемия (менингококковый сепсис), вызывающая выраженный воспалительный процесс с нарушением свертываемости крови (ДВС-синдром) и характеризующаяся высокой смертностью Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Учитывая целый спектр тяжелых осложнений менингита, важно вовремя поставить диагноз и начать лечение при подозрении на данное состояния, отметила специалист. Именно своевременные диагностика и лечение, утверждает терапевт, могут предотвратить инвалидизацию и смертность при развитии менингита.

Менингококковый менингит возможно профилактировать с помощью вакцинации, проводимой в детском возрасте, рассказала Тимощенко. По ее словам, это особенно актуально для детей, посещающих детские образовательные учреждения, а также для лиц со сниженным иммунитетом.

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