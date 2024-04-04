Смертельное заболевание: как не пропустить менингит
Менингит часто представляет угрозу для жизни и требует немедленного лечения. Подробнее о недуге и причинах его развития рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Тимощенко Анастасия в беседе с "Рамблером".
Эксперт подчеркнула, что опасность менингита не вызывает никаких сомнений, ведь это заболевание, часто инфекционного генеза, вызывает воспаление оболочек спинного и головного мозга. Он может вызываться вирусами, бактериями и грибками или паразитами. Наиболее опасными, по словам врача, являются менингиты вирусного или бактериального происхождения, так как встречаются они достаточно часто.
Главная опасность заболевания состоит в том, что воспалительный процесс может переходить с оболочек на вещество головного мозга и вызывать стойкое нарушения функции нервной системы, такие как:
- стойкая головная боль,
- развитие парезов/параличей/глазодвигательных нарушений,
- формирование гидроцефалии,
- потеря слуха,
- задержка психического развития (что более характерно для детей, в случае возникновения заболевания в раннем возрасте),
- повреждение черепных нервов.
Как фитнес-браслеты могут привести к кишечной инфекции и пневмонии: исследование
Самое страшное последствие менингита является менингококцемия (менингококковый сепсис), вызывающая выраженный воспалительный процесс с нарушением свертываемости крови (ДВС-синдром) и характеризующаяся высокой смертностьюТимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Учитывая целый спектр тяжелых осложнений менингита, важно вовремя поставить диагноз и начать лечение при подозрении на данное состояния, отметила специалист. Именно своевременные диагностика и лечение, утверждает терапевт, могут предотвратить инвалидизацию и смертность при развитии менингита.
Менингококковый менингит возможно профилактировать с помощью вакцинации, проводимой в детском возрасте, рассказала Тимощенко. По ее словам, это особенно актуально для детей, посещающих детские образовательные учреждения, а также для лиц со сниженным иммунитетом.
Ранее мы писали, как понять, что вы все еще заразны после болезни.