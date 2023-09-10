Как фитнес-браслеты могут привести к кишечной инфекции и пневмонии

Как фитнес-браслеты могут стать причиной кишечной инфекции и пневмонии: что показало исследование
Владельцам смарт-часов и фитнес-трекеров стоит задуматься: новое исследование показало, что 95 процентов из 20 различных протестированных браслетов для умных часов были заражены бактериями, способными вызывать серьезные заболевания. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Команда ученых из Атлантического университета Флориды провела исследование на наличие потенциально патогенных видов стафилококков, энтеробактерий (например, Escherichia coli) и Pseudomonas, которые при определенных условиях могут вызывать инфекции.
Однако существовали различия в типах используемых браслетов: на резиновых и пластиковых браслетах было больше всего бактерий, в то время как протестированные металлические браслеты (особенно золотые и серебряные) практически не содержали бактерий.
«Пластиковые и резиновые браслеты могут обеспечить более подходящую среду для роста бактерий, поскольку пористые и статические поверхности имеют тенденцию притягивать и заселять бактерии», — говорит ученый-биолог Нвадиуто Эсиобу из Атлантического университета Флориды.
Бактерии, исследованные в этой работе, являются одними из наиболее распространенных, обнаруживаемых на теле и в окружающей среде. В правильных (или, скорее, неправильных) условиях они могут привести к таким заболеваниям, как абсцессы, пневмония и сальмонелла.
Заметных различий между участниками исследования мужского и женского пола не было, хотя была другая корреляция: браслеты посетителей спортзала имели самый высокий уровень стафилококковых бактерий.
Исследование указывает на то, что мы носим часы весь день, но не думаем об их очистке:
«Количество и систематика бактерий, которые мы обнаружили на браслетах, показывают, что существует необходимость регулярной дезинфекции этих поверхностей.
Даже при относительно небольших количествах эти патогены опасны», — говорит Эсиобу.
Важно, что способность многих из этих бактерий существенно влиять на здоровье людей с ослабленным иммунитетом указывает на особую необходимость для медицинских работников и других лиц, работающих в больницах, регулярно дезинфицировать эти поверхности.
«Таким же образом следует изучить и другие потенциальные формы передачи бактерий и облегчения инфекции, такие как наушники или мобильные телефоны», — добавил ученый Эсиобу.