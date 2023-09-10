Как фитнес-браслеты могут привести к кишечной инфекции и пневмонии

Владельцам смарт-часов и фитнес-трекеров стоит задуматься: новое исследование показало, что 95 процентов из 20 различных протестированных браслетов для умных часов были заражены бактериями, способными вызывать серьезные заболевания. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Команда ученых из Атлантического университета Флориды провела исследование на наличие потенциально патогенных видов стафилококков, энтеробактерий (например, Escherichia coli) и Pseudomonas, которые при определенных условиях могут вызывать инфекции.

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Однако существовали различия в типах используемых браслетов: на резиновых и пластиковых браслетах было больше всего бактерий, в то время как протестированные металлические браслеты (особенно золотые и серебряные) практически не содержали бактерий.

«Пластиковые и резиновые браслеты могут обеспечить более подходящую среду для роста бактерий, поскольку пористые и статические поверхности имеют тенденцию притягивать и заселять бактерии», — говорит ученый-биолог Нвадиуто Эсиобу из Атлантического университета Флориды.

Бактерии, исследованные в этой работе, являются одними из наиболее распространенных, обнаруживаемых на теле и в окружающей среде. В правильных (или, скорее, неправильных) условиях они могут привести к таким заболеваниям, как абсцессы, пневмония и сальмонелла.

Заметных различий между участниками исследования мужского и женского пола не было, хотя была другая корреляция: браслеты посетителей спортзала имели самый высокий уровень стафилококковых бактерий.

Исследование указывает на то, что мы носим часы весь день, но не думаем об их очистке:

«Количество и систематика бактерий, которые мы обнаружили на браслетах, показывают, что существует необходимость регулярной дезинфекции этих поверхностей.

Даже при относительно небольших количествах эти патогены опасны», — говорит Эсиобу.

Важно, что способность многих из этих бактерий существенно влиять на здоровье людей с ослабленным иммунитетом указывает на особую необходимость для медицинских работников и других лиц, работающих в больницах, регулярно дезинфицировать эти поверхности.