Пневмония: причины, симптомы, лечение
Врачи называют пневмонией не одно, а целую группу заболеваний, которые отличаются по причинам развития и другим характеристикам.
Какие виды пневмонии бывают, в чем ее причины, какими симптомами проявляется и как ее принято лечить - в материале "Рамблера".
Пневмония - распространенное воспалительное заболевание, чаще всего инфекционное, которое развивается в легких. Оно характеризуется тем, что альвеолы заполняются жидкостью, ткани воспаляются
Причины пневмонии
- Бактерии (наиболее распространены Streptococcus pneumoniae), вирусы (например, вирус гриппа и другие вирусы, которые вызывают респираторные заболевания), грибы или паразиты.
- Токсичные вещества - газы и другие химические соединения.
- Травмы или повреждения легких, в том числе после операции на легких.
Симптомы пневмонии
- Лихорадка, озноб, высокая температура.
- Влажный или сухой кашель.
- Боль в грудной клетке при дыхании.
- Быстрая утомляемость и сильная слабость.
- Одышка и затрудненность дыхания в целом.
- Отсутствие аппетита.
Лечение пневмонии
По характеру течения различают острую и хроническую пневмонию. В зависимости от тяжести заболевания и других особенностей лечение назначает врач. Самолечение чревато тяжелыми последствиями и осложнениями вплоть до летального исхода.
Анализы показывают - бактериальная или вирусная природа у заболевания, в соответствии с этим назначаются антибиотики либо противовирусные препараты. Нередко встречается комбинация обоих типов. Кроме того, могут быть назначены ингаляции через небулайзер со специальными препаратами.
Чаще всего больных с пневмонией госпитализируют.
Профилактика пневмонии
- Вакцинация против пневмококковой инфекции, особенно для групп риска, таких как дети, пожилые люди или лица с ослабленной иммунной системой.
- Исключение контактов с болеющими людьми.
- Соблюдение всех правил гигиены: нужно мыть руки, умываться, профилактически промывать нос солевыми растворами, использовать антисептики в случае необходимости.
- Избегать курения и воздействия вредных веществ на легкие.
- Поддерживать здоровый образ жизни, включая правильное питание и физическую активность.
Если у вас есть подозрение на пневмонию, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и назначения соответствующего лечения.