Пневмония: причины, симптомы, лечение

Врачи называют пневмонией не одно, а целую группу заболеваний, которые отличаются по причинам развития и другим характеристикам.

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Какие виды пневмонии бывают, в чем ее причины, какими симптомами проявляется и как ее принято лечить - в материале "Рамблера".

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Пневмония - распространенное воспалительное заболевание, чаще всего инфекционное, которое развивается в легких. Оно характеризуется тем, что альвеолы заполняются жидкостью, ткани воспаляются

Причины пневмонии

Бактерии (наиболее распространены Streptococcus pneumoniae), вирусы (например, вирус гриппа и другие вирусы, которые вызывают респираторные заболевания), грибы или паразиты. Токсичные вещества - газы и другие химические соединения. Травмы или повреждения легких, в том числе после операции на легких.

Симптомы пневмонии

Лихорадка, озноб, высокая температура.

Влажный или сухой кашель.

Боль в грудной клетке при дыхании.

Быстрая утомляемость и сильная слабость.

Одышка и затрудненность дыхания в целом.

Отсутствие аппетита.

Лечение пневмонии

По характеру течения различают острую и хроническую пневмонию. В зависимости от тяжести заболевания и других особенностей лечение назначает врач. Самолечение чревато тяжелыми последствиями и осложнениями вплоть до летального исхода.

Анализы показывают - бактериальная или вирусная природа у заболевания, в соответствии с этим назначаются антибиотики либо противовирусные препараты. Нередко встречается комбинация обоих типов. Кроме того, могут быть назначены ингаляции через небулайзер со специальными препаратами.

Чаще всего больных с пневмонией госпитализируют.

Профилактика пневмонии

Вакцинация против пневмококковой инфекции, особенно для групп риска, таких как дети, пожилые люди или лица с ослабленной иммунной системой.

Исключение контактов с болеющими людьми.

Соблюдение всех правил гигиены: нужно мыть руки, умываться, профилактически промывать нос солевыми растворами, использовать антисептики в случае необходимости.

Избегать курения и воздействия вредных веществ на легкие.

Поддерживать здоровый образ жизни, включая правильное питание и физическую активность.