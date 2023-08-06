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Пневмония: причины, симптомы, лечение

Врачи называют пневмонией не одно, а целую группу заболеваний, которые отличаются по причинам развития и другим характеристикам.

Пневмония: причины, симптомы, лечение
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Какие виды пневмонии бывают, в чем ее причины, какими симптомами проявляется и как ее принято лечить - в материале "Рамблера".

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Пневмония - распространенное воспалительное заболевание, чаще всего инфекционное, которое развивается в легких. Оно характеризуется тем, что альвеолы заполняются жидкостью, ткани воспаляются

Причины пневмонии

  1. Бактерии (наиболее распространены Streptococcus pneumoniae), вирусы (например, вирус гриппа и другие вирусы, которые вызывают респираторные заболевания), грибы или паразиты.
  2. Токсичные вещества - газы и другие химические соединения.
  3. Травмы или повреждения легких, в том числе после операции на легких.

Симптомы пневмонии

  • Лихорадка, озноб, высокая температура.
  • Влажный или сухой кашель.
  • Боль в грудной клетке при дыхании.
  • Быстрая утомляемость и сильная слабость.
  • Одышка и затрудненность дыхания в целом.
  • Отсутствие аппетита.

Лечение пневмонии

По характеру течения различают острую и хроническую пневмонию. В зависимости от тяжести заболевания и других особенностей лечение назначает врач. Самолечение чревато тяжелыми последствиями и осложнениями вплоть до летального исхода.

Анализы показывают - бактериальная или вирусная природа у заболевания, в соответствии с этим назначаются антибиотики либо противовирусные препараты. Нередко встречается комбинация обоих типов. Кроме того, могут быть назначены ингаляции через небулайзер со специальными препаратами.

Чаще всего больных с пневмонией госпитализируют.

Профилактика пневмонии

  • Вакцинация против пневмококковой инфекции, особенно для групп риска, таких как дети, пожилые люди или лица с ослабленной иммунной системой.
  • Исключение контактов с болеющими людьми.
  • Соблюдение всех правил гигиены: нужно мыть руки, умываться, профилактически промывать нос солевыми растворами, использовать антисептики в случае необходимости.
  • Избегать курения и воздействия вредных веществ на легкие.
  • Поддерживать здоровый образ жизни, включая правильное питание и физическую активность.

Если у вас есть подозрение на пневмонию, рекомендуется обратиться к врачу для диагностики и назначения соответствующего лечения.

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