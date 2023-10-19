Как понять, что вы все еще заразны после болезни
В связи с наступлением зимы и ростом числа вирусных инфекций многие задаются вопросом, как долго они остаются заразными после болезни и как соблюдать меры предосторожности при контактах с близкими. О том, как не заразить других после болезни — в материале “Рамблер”.
В случае большинства вирусов инфицированный человек является заразным еще до появления симптомов, говорит доктор Леана Уэн из Университета Джорджа Вашингтона.
Вы наиболее заразны, когда чувствуете себя хуже всего, обычно на второй и третий день симптомов. По мере того как вы начинаете чувствовать себя лучше, количество вируса в организме быстро снижается, и в целом можно считать, что после третьего или четвертого дня вы уже не очень заразны, отмечает доктор Патриция Уитли-Уильямс, профессор педиатрии в Медицинской школе Рутгерса Роберта Вуда Джонсона.
Но симптомы могут сохраняться и после окончания инфекционного периода. Например, кашель может продолжаться в течение нескольких недель или даже месяцев после респираторного заболевания. Такие симптомы свидетельствуют о воспалении дыхательных путей, но не отражают продолжающуюся инфекцию или риск для окружающих.
Стоит отметить, что период заразности для разных болезней все же отличается. Например, в случае Covid-19 вы перестаете быть заразным после 5 дней с начала возникновения симптомов, если температура тела в норме. Но, конечно, стоит использовать медицинские маски до полного выздоровления, чтобы минимизировать риск заражения окружающих.
Больные вирусным конъюнктивитом остаются заразными до исчезновения симптомов — а это может длиться от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от того, поражены ли оба глаза. Конъюнктивит вызывает аденовирус, такой тип вирусов может жить на поверхностях в течение нескольких недель, поэтому важно постоянно мыть руки и протирать предметы, которых касался зараженный. Простое использование антисептика не поможет — аденовирусы к ним устойчивы.
Вирусных инфекций очень трудно избежать, но профилактические методы могут спасти вам жизнь. Регулярно мойте руки и обязательно делайте все необходимые прививки, включая вакцины от Covid-19 и от гриппа. Вакцины снижают риск развития тяжелых заболеваний и уменьшают вероятность заражения ими.