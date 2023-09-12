Ученые: инфекции провоцируют деменцию

В недавнем исследовании, опубликованном в JAMA Network Open , ученые изучили взаимосвязь между инфекциями, аутоиммунными заболеваниями и возникновением деменции, подчеркнув роль системного воспаления.

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Как выяснил "Рамблер", ученые использовали датские национальные реестры для изучения потенциальных связей между инфекциями, аутоиммунными заболеваниями и деменцией.

Подверженность инфекциям или аутоиммунным заболеваниям оценивалась по больничным записям, в которых фиксировались тип, частота и локализация инфекций или конкретных диагностированных аутоиммунных заболеваний. Первичным результатом было начало деменции после 65 лет, что было выявлено либо по данным реестра, либо путем мониторинга выкупа рецептов против деменции.

В настоящем комплексном исследовании, охватывающем 1 493 896 участников, из которых 51% составляли женщины, у 45% или 677 147 человек были диагностированы инфекции, а у 9% или 127 721 человека были диагностированы аутоиммунные заболевания, начиная с возраста 50 лет.

Кроме того, у 5% или 75 543 участников была зарегистрирована деменция. Примечательно, что 51% инфекций были обнаружены у мужчин, тогда как 61% случаев аутоиммунных заболеваний приходилось на женщин.

Что касается конкретных заболеваний, преобладали респираторные инфекции, за которыми следовали инфекции мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта. Наиболее часто диагностируемыми аутоиммунными заболеваниями были ревматическая полимиалгия и ревматоидный артрит.