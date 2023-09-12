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Ученые: инфекции провоцируют деменцию

В недавнем исследовании, опубликованном в JAMA Network Open , ученые изучили взаимосвязь между инфекциями, аутоиммунными заболеваниями и возникновением деменции, подчеркнув роль системного воспаления.

Ученые: инфекции провоцируют деменцию
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Как выяснил "Рамблер", ученые использовали датские национальные реестры для изучения потенциальных связей между инфекциями, аутоиммунными заболеваниями и деменцией.

Подверженность инфекциям или аутоиммунным заболеваниям оценивалась по больничным записям, в которых фиксировались тип, частота и локализация инфекций или конкретных диагностированных аутоиммунных заболеваний. Первичным результатом было начало деменции после 65 лет, что было выявлено либо по данным реестра, либо путем мониторинга выкупа рецептов против деменции.

Названы первые признаки развития деменции у пожилых

В настоящем комплексном исследовании, охватывающем 1 493 896 участников, из которых 51% составляли женщины, у 45% или 677 147 человек были диагностированы инфекции, а у 9% или 127 721 человека были диагностированы аутоиммунные заболевания, начиная с возраста 50 лет.

Кроме того, у 5% или 75 543 участников была зарегистрирована деменция. Примечательно, что 51% инфекций были обнаружены у мужчин, тогда как 61% случаев аутоиммунных заболеваний приходилось на женщин.

Что касается конкретных заболеваний, преобладали респираторные инфекции, за которыми следовали инфекции мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта. Наиболее часто диагностируемыми аутоиммунными заболеваниями были ревматическая полимиалгия и ревматоидный артрит.

Наблюдалось заметное увеличение коэффициента заболеваемости (IRR) деменцией у людей с любой инфекцией по сравнению с теми, у кого ее не было, причем этот показатель увеличивался с количеством инфекций. Этот повышенный IRR наблюдался вскоре после заражения и сохранялся в течение более длительного периода, хотя увеличение было более значительным в течение первых пяти лет.

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