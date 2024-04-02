При каких заболеваниях баня опасна

Баня – пристанище для души и тела. Чтобы время, проведенное в ней, пошло на пользу как ментальному, так и физическому здоровью, стоит учитывать несколько моментов. Подробнее о них в беседе с "Рамблером" рассказал ведущий терапевт Клиники La Salute Игорь Спирин.

Эксперт утверждает, что находиться в парилке важно не более 20 минут. Причем увеличивать время лучше постепенно, в несколько заходов, начиная с пяти минут и делая перерывы в 15-20 минут.

"Некоторые любят сидеть «‎до победного»‎‎, полагая, что чем дольше сидишь, тем лучше очищаешься. Нет. Если находиться в парилке более 20 минут, это грозит перегревом и ухудшением общего состояния", — заявил специалист.

Также терапевт призывает обязательно надевать банную войлочную шапочку, чтобы не схватить тепловой удар. И не лезть с первого захода на верхние полки. Температуру воздействия, по его словам, необходимо повышать постепенно, а ложиться на полке лучше так, чтобы ноги быть чуть выше головы.

"Следует уделить внимание жидкости, принимаемой вовнутрь. Она нужна. И это однозначно не алкоголь. Он категорически противопоказан при банных процедурах. Предпочтение стоит отдать травяным чаям, морсу, квасу или просто воде", — советует врач.

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И, конечно, напомнил Спирин, важно учитывать ряд противопоказаний, при которых ходить в баню опасно. Среди таких них: острые инфекционные заболевания, артериальная гипертензия, недостаточность внутренних органов, гиперфункция щитовидки, кожные поражения (гнойнички, язвы), туберкулез, онкопатологии. С осторожностью следует посещать баню людям с мочекаменной, желчекаменной болезнью, нарушением сердечного ритма и интоксикацией любого происхождения.

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