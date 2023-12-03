Диабет и другие болезни, о которых "кричит" неприятный запах изо рта

Неприятный запах изо рта может быть признаком серьезных заболеваний. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Если неприятный запах изо рта беспокоит вас даже после того, как вы почистили зубы или использовали ополаскиватель для рта, это может говорить о проблемах со здоровьем.

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Распространенным заболеванием, которое может вызвать неприятный запах изо рта и горла, является диабет. Если человек не может эффективно контролировать свой диабет, высокий уровень глюкозы может привести к росту вредных бактерий. В сочетании с пищей они образуют липкую пленку, называемую зубным налетом, которая может привести к заболеванию десен и неприятному запаху изо рта.

Поскольку у людей с диабетом возникают проблемы с инсулином , клетки могут не получать глюкозу, необходимую для получения энергии, и вместо этого организм начинает сжигать жир, производя соединения, называемые кетонами. Они могут накапливаться в крови и моче и вызывать неприятный запах изо рта. Одним из этих кетонов является ацетон, и он может вызывать запах изо рта, похожий на запах лака для ногтей. Если человек с диабетом заметит запах, ему следует обратиться к врачу, поскольку это может быть диабетический кетоацидоз, потенциально опасное для жизни состояние.

Еще одно заболевание, о котором может свидетельствовать неприятный запах изо рта, — это заболевание печени . Одним из симптомов заболевания печени является наличие в выдыхаемом воздухе летучих органических соединений. Если дыхание человека имеет сильный затхлый запах, это признак того, что его печень не отфильтровывает токсичные вещества, что указывает на заболевание печени. Врачи называют этот отчетливый запах fetor hepaticus или «дыханием мертвых» из-за его связи с тяжелым и потенциально смертельным заболеванием печени.

Хроническая болезнь почек — это состояние, при котором почки повреждены и не могут фильтровать кровь должным образом. Из-за этого лишняя жидкость и отходы крови остаются в организме и могут вызвать другие проблемы со здоровьем, такие как болезни сердца и инсульт. У людей с почечной недостаточностью может развиться неприятный запах изо рта.

Когда почки начинают отказывать, они не могут эффективно выводить метаболит мочевину с мочой, и она накапливается в крови и слюне. Затем организм преобразует мочевину в аммиак, вызывая горький привкус во рту и неприятный запах изо рта. Примерно каждый третий пациент, находящийся на диализе, говорит, что его дыхание имеет запах мочи.