Врачи назвали 3 малоизвестных симптома диабета

Диабет считается одной из самых опасных болезней. Он встречается как у взрослых, так и у детей. Если недуг вовремя не диагностировать, есть риск столкнуться с трагическими последствиями — вплоть до ампутации конечностей. А некоторые его симптомы могут не вызвать никаких беспокойств. Об этом пишет The Sun.

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Медики назвали три признака диабета, которые на первый взгляд кажутся безобидными.

Нечеткое зрение

Больные диабетом сталкиваются с проблемами со зрением. Пациенты жалуются на мутную «картинку».

«Высокий уровень сахара в крови может изменить кровеносные сосуды нашей сетчатки или вызвать отек тканей наших глаз, которые помогают нам видеть, вызывая помутнение зрения», — считает доктор Шейн Каннарр.

Если болезнь не лечить, это рискует привести к катаракте, глаукоме и ретинопатии.

Зуд в паху

При диабете повышается риск инфекций вроде молочницы. А все потому что сахар способствует росту кандидоза, то есть грибка, вызывающего этот недуг. Эксперты считают, что больные диабетом могут сталкиваться с этим заболеванием чаще других.

Частое мочеиспускание

Доктор Кишан Витлани утверждает, что диабет II типа заставляет больных чаще ходить в туалет. Это происходит из-за того, что почки активно работают над тем, чтобы отчистить кровь от излишков сахара.

«Это, в свою очередь, увеличивает выработку мочи в организме и увеличивает количество раз, когда вам приходится посещать туалет», — объяснила врач.

Кроме того на диабет могут указывать постоянная жажда, усталость, внезапное похудение. А также более продолжительное заживание ран.