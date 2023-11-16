Ученые выяснили, какой фрукт снижает риск развития диабета

Сахарный диабет является одним из самых распространенных во всем мире эндокринных заболеваний. Какой продукт стоит добавить в рацион, чтобы снизить риск его развития, сообщает издание Mirror с ссылкой на данные ученых.

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Они провели исследование, в котором приняли участие более 6000 человек разного возраста. Специалисты собрали информацию об их состоянии здоровья, привычках питания, и других факторах, которые могут повлиять на состояние здоровья.

Оказалось, что те люди, в завтрак которых был включен авокадо, имели более низкий риск развития заболевания в сравнении со всеми остальными участниками.

Если потреблять его натощак, то уровень сахара в крови понижается, резюмировали ученые. Для профилактики недуга достаточно съедать один авокадо в день, уточнили они.