Эксперты рассказали, какие продукты ни в коем случае нельзя сочетать

Продукты имеют разный состав и свои особенности, которые могут проявляться при взаимодействии друг с другом. Причем в некоторых случаях это может быть опасно для ЖКТ.

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Диетологи рассказали изданию Mirror о пяти съедобных антикомбинациях, которые, вероятнее всего, вызовут вздутие и дискомфорт.

Во-первых, стоит отказаться от сочетания круп и фруктов. Данная рекомендация объясняется тем, что первые перевариваются дольше. А по общему правилу вместе можно потреблять те продукты, на переработку которых требуется примерно один промежуток времени.

Во-вторых, эксперты советуют не запивать кофе и чаем блюда из яиц. Все дело в том, что эти напитки не дают усваиваться железу. Такое сочетание является не самым лучшим для желудка.

Помимо этого, лучше не потреблять одновременно пиццу и газированные напитки (тяжелая пища с большим количеством углеводов и сахара), яйца и мясо (слишком много белка), а также йогурты и фрукты (разная кислотность).