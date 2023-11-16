Диетолог объяснила, почему нужно есть сливы

Некоторые продукты особенно полезны для организма за счет своего богатого полезными микроэлементами состава. Об одном из таких врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева рассказала "Москве 24".

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По словам специалиста, слива стимулирует работу кишечника и обеспечивает естественную детоксикацию организма благодаря клетчатке. Таким образом, она может избавить человека от запоров.

Помимо этого, потребление данного фрукта положительно сказывается на иммунитете. Во-первых, он напрямую связан с работой кишечника. Во-вторых, в сливе содержится многим хорошо известный витамин С.

Этот продукт в особенности стоит включить в рацион людям старше 65, рекомендовала диетолог. В пожилом возрасте нередко наблюдаются проблемы с перистальтикой кишечника и чаще обычного случаются простуды, объяснила она.