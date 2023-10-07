Как понять, что ваш организм обезвожен и вам нужно пить больше воды

Американские ученые выяснили, что более 75% населения страдают от хронического обезвоживания. Если не лечить обезвоживание, оно может привести к серьезным проблемам со здоровьем, особенно у детей и пожилых людей.

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"Рамблер" разбирался, как понять, что у вас на самом деле обезвоживание и надо срочно решать проблему.

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Отсутствие мочеиспускания или очень темная моча

Самый простой способ проверить, обезвожены ли вы , — это проверить цвет мочи. Нормальная моча должна быть бледно-желтой, как лимонад. Если ваша моча имеет более темный цвет, похожий на яблочный сок, это может быть признаком умеренного или тяжелого обезвоживания.

Что делать: если вы обнаружите, что ваша моча темно-желтого цвета, немедленно начните пить больше воды. Лучше всего делать частые небольшие глотки воды, которую ваш организм может адекватно усвоить.

Если вы чувствуете, что регулярно не получаете достаточно жидкости, подумайте о том, чтобы выпивать большую бутылку с водой в течение дня — на работе, в машине и в дороге.

Сухая кожа, которая не восстанавливается при пощипывании

Отсутствие эластичности кожи – еще один признак обезвоживания .

Попробуйте этот тест: ущипните кожу на верхней части руки и посмотрите, что произойдет. Если он медленно возвращается назад, это признак умеренного обезвоживания. Если кожа слипается (т. е. «натягивается»), это признак сильного обезвоживания.

Что делать: как и в случае с более темной мочой, вам следует увеличить потребление воды и жидкости, если вы испытываете легкое или умеренное обезвоживание. Стакан воды, как правило, является хорошим выбором.

Если у вас сильное обезвоживание и ваша кожа воспалена, возможно, вам придется обратиться к врачу, который поможет решить проблему.

Учащенное сердцебиение и дыхание

Во время тренировки учащенное сердцебиение и учащенное дыхание — это естественно. Но если ваши симптомы не исчезают после того, как вы остыли или перестали тренироваться, это может быть признаком серьезного обезвоживания. Это связано с тем, что истощенный объем крови может повлиять на способность сердца перекачивать кровь.

Что делать: если вы испытываете эти симптомы, вам следует обратиться к врачу, чтобы оценить обезвоживание. Вам может потребоваться внутривенная гидратация, чтобы обратить вспять тяжелое обезвоживание, которое влияет на дыхание.

Внутривенная гидратация обеспечивает жидкость и содержит соль и сахар, такие как хлорид натрия и калий, которые способствуют быстрой регидратации.

Головокружение или дурнота

Знаете ли вы, что ваш мозг примерно на 75% состоит из воды ? Вот почему питье воды и употребление продуктов, содержащих воду, могут помочь вашему мозгу работать лучше.

С другой стороны, если вы не получаете достаточно жидкости, это может негативно повлиять на функцию вашего мозга. Например, если вы испытываете головокружение или дурноту или чувствуете, что можете потерять сознание, это может означать, что вы сильно обезвожены.

Что делать: не относитесь к подобным симптомам легкомысленно. Правильно восстанавливайте водный баланс, замедляя потребление воды.

Подумайте о том, чтобы есть больше фруктов и овощей с высоким содержанием воды, чтобы предотвратить обезвоживание. К ним относятся огурцы, арбуз, помидоры, клубника, яблоки и виноград. Это поможет пополнить организм минералами и электролитами.

Усталость

Еще один классический признак обезвоживания – усталость. Исследования показали, что те, кто спит меньше, склонны к большему обезвоживанию , а те, кто хорошо пьет воду, спят в среднем дольше.

Что делать: если вы часто чувствуете усталость во время тренировки или регулярно утомляетесь, вероятно, сейчас самое время оценить потребление воды.

Запавшие или сухие глаза

Сухие или запавшие глаза, возможно, не такой очевидный, но также классический симптом обезвоживания. Это происходит потому, что циркулирует меньше жидкости и слез, что приводит к сухости глаз.

В этих случаях ваши глаза могут гореть. Может даже возникнуть ощущение, будто в глаза попал песок, или они могут стать более чувствительными к свету.

Что делать: если возникнет какой-либо из этих симптомов, может помочь питьевая вода.

Белый язык

Обезвоживание также может вызвать физический симптом, называемый белым языком. Это выглядит как белый налет на поверхности языка, вызванный мусором, бактериями и мертвыми клетками, которые застревают и воспаляются. Это может произойти по многим причинам, но основными причинами являются обезвоживание и сухость во рту.