Четыре причины воспаления подмышечных лимфоузлов

Подмышечные лимфоузлы — важная часть иммунной системы, играющая роль в защите организма от инфекций и болезней. Порой они могут воспаляться. О причинах этого недуга в беседе с "Рамблером" рассказал ведущий хирург, онколог, проктолог Клиники La Salute Горячкин Евгений.

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Инфекции

Одной из основных причин воспаления подмышечных лимфоузлов являются инфекции. Это может быть как бактериальная, так и вирусная инфекция. Например, острый или хронический мастит, воспаление молочной железы, может вызвать воспаление лимфоузлов в подмышечной области. Вирусные инфекции, такие как простуда, грипп или инфекции респираторного тракта, также могут привести к этому состоянию.

"Воспаление подмышечных лимфоузлов часто возникает из-за стрепто- и стафилококковой флоры, которая проникает внутрь. Когда природа заболевания инфекционная, это, разумеется, требует своевременного лечения, но прямой угрозы для жизни не представляет. Если отнестись к воспалению халатно и игнорировать его, то могут последовать осложнения в виде распространения процесса на соседние органы и ткани, возможен риск заражения крови, воспаления вен, нарушения лимфотока", — предупредил врач.

Травмы и раздражения

Травмы или раздражения в подмышечной области могут вызвать воспаление лимфоузлов. Например, чрезмерное использование дезодорантов с химическими добавками или воспаление фолликулов волос после бритья могут стать причиной раздражения и последующего воспаления лимфоузлов.

Рак

Хотя это редкий случай, воспаление подмышечных лимфоузлов также может быть связано с раком. Рак молочной железы или лимфома может вызвать увеличение и болезненность лимфоузлов в подмышечной области.

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"Тут уже нужно срочно «бить во все колокола». Стоит обратить внимание на несколько критериев появившегося лимфоузла. Если последний появился быстро, может быть болезненным и большим, но при этом мягким, а кожа вокруг покраснела, то воспаление, скорее всего, носит инфекционную или реактивную природу. Если же лимфоузел увеличивался в размере медленно и постепенно в течение месяца, становился неподвижным и плотным на ощупь (как косточка), при этом он безболезненный, есть риск онкологии", — объяснил доктор.

Лимфаденопатия

Лимфаденопатия — это общее состояние, при котором лимфоузлы становятся увеличенными и воспаленными в ответ на инфекцию или другое воспалительное заболевание. Это может быть следствием различных состояний, таких как реакция на инфекцию в другом месте тела или автоиммунное заболевание.

Лечение и профилактика

Лечение воспаления подмышечных лимфоузлов зависит от причины. В большинстве случаев воспаление проходит самостоятельно после того, как источник инфекции или раздражения исчезает. Однако, в некоторых случаях могут потребоваться антибиотики или другие лекарства для борьбы с инфекцией. В случае рака или других серьезных заболеваний может потребоваться более интенсивное лечение.

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