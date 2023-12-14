Какие продукты снижают риск развития рака груди

Рак молочной железы представляет собой злокачественное образование, при котором происходит мутация клеток железистой ткани. Этот вид онкологии является наиболее распространенным среди женщин: ежегодно она уносит более полумиллиона жизней.

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Так, согласно статистически данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году рак груди был диагностирован у 2,3 миллиона женщин по всему миру, а умерли от болезни 685000.

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Как и другие виды онкологических заболеваний, рак молочной железы на ранних стадиях зачастую протекает бессимптомно. В этой связи врачи рекомендуют регулярно проходить обследования, а чтобы избежать недуга – отказаться от факторов, которые могут его спровоцировать, отдавая предпочтение здоровому образу жизни и полезным привычкам.

К ним можно отнести в том числе добавление в рацион питания ряда продуктов, которые за счет своего волшебного состава оказывают положительное влияние на работу органов и в частности на женский организм. Подробности – в материале «Рамблера».

Листовая зелень

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Она содержит каротиноиды-антиоксиданты, в том числе бета-каротин, лютеин и зеаксантин, высокий уровень в крови которых снижает риск развития рака груди. Аналогичным эффектом обладают фолиевая кислота и витамин B, большое количество которых также входит в состав листовой зелени.

Крестоцветные овощи

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К ним, например, относятся разные виды капусты, руккола, редис, кресс-салат и другие продукты, которые идеально дополнят чуть ли ни любой салат и блюдо. Весь секрет в данном случае заключен в соединениях глюкозинолата – организм способен регенерировать их в молекулы под названием изотиоцианаты. А они, в свою очередь, могут похвастаться сильными противораковыми свойствами.

Луковые овощи

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Не стоит пренебрегать чесноком и луком из-за их ядреного аромата: луковые овощи богаты сероорганическими соединениями, флавоноидными антиоксидантами и витамином С, то есть самыми настоящими врагами раковых клеток.

Так, в ходе одного исследования 285 женщин на протяжении длительного периода времени должны были потреблять определенное количество чеснока и лука-порей в день. В результате оказалось, что за счет незначительной корректировки привычного рациона питания их показатели, свидетельствующие о рисках развития злокачественной опухоли в молочной железе, снизились. Вместе с тем авторы эксперименты обратили внимание на важность потребления данных овощей в сыром виде.

Цитрусовые

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Хорошая новость для любителей более насыщенных вкусов: апельсины, грейпфруты, лимоны, лаймы и мандарины, то есть все цитрусовые, содержат завидное количество фолата, витамина С, каротиноидов (такие как бета-криптоксантин и бета-каротин) и флавоноидных антиоксидантов (такие как кверцетин, гесперетин и нарингенин). Все они обладают антиоксидантным, противораковым и противовоспалительным свойствами.