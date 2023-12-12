Онкологи предупредили о симптомах рака яичников, которые многие игнорируют

Рак яичников представляет собой коварное онкологическое заболевание, которое на ранних стадиях зачастую развивается бессимптомно. Онкологи рассказали изданию The Mirror, какие неочевидные изменения в самочувствии могут свидетельствовать о недуге.

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По словам специалистов, признаками серьезных проблем со здоровьем в данном случае могут быть частое мочеиспускание, образование шишки в области живота и запор.

Также стоит обратиться к специалисту и пройти обследование в случае появления изжоги, тошноты и вздутия, которые многие списывают на некачественные продукты и спешку во время перекусов.

Перечисленные симптомы далеко не всегда говорят о развитии рака, однако если они стали беспокоить намного чаще, чем обычно, и в течение длительного периода не проходят, то лучше их не игнорировать, резюмировали врачи.