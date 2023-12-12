Ученые нашли простой способ снизить риск развития рака груди

Ни для кого ни секрет, что активный здоровый образ жизни положительно сказывается на работе органов и самочувствии. Как выяснили ученые, определенная физическая активность снижает риск развития рака груди на 10%.

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Британские исследователи проанализировали данные по количеству физической активности, которую более полумиллиона женщин выполняли в свободное время. Речь идет, например, о фитнес-тренировках, езде на велосипеде и пеших прогулках.

У наиболее физически активных женщин вероятность развития рака молочной железы до наступления менопаузы была на 10% ниже, выяснили ученые.

Они также обнаружили, что не существует определенного объема физической активности, которого женщинам необходимо придерживаться для заметного улучшения состояния здоровья. Однако наверняка известно, что чем больше времени они тратят на энергичные движения, тем ниже риск рака молочной железы.

Рак груди является одним из самых распространенных и опасных онкологических заболеваний, а смертность от него составляет около 50%.