Как зелень спасает от онкологии и других болезней

Вокруг много слышно о том, что каждый человек должен есть зелень. Но почему? есть ли реальные доказательства особенных свойств зелени для человеческого организма? "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Результаты нового исследования, опубликованного в The American Journal of Clinical Nutrition, показали, что увеличение потребления фолата, который содержится в листовой зелени, такой как шпинат, капуста и брокколи, может помочь снизить риск колоректального рака на 7%.

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В крупнейшем исследовании такого рода ученые проанализировали данные от более чем 70 000 человек, чтобы идентифицировать генетические варианты, которые могут изменить то, как диетический фолат (витамин B9), добавки фолиевой кислоты и общий фолат могут влиять на риск колоректального рака (онкологии кишечника).

"Когда дело доходит до рака кишечника, люди могут снизить риск его развития с помощью разнообразной диеты, богатой цельнозерновыми продуктами, овощами, фруктами и бобами, что подтверждают результаты этого исследования", объясняет Доктор Константинос Цилидис, преподаватель кафедры эпидемиологии и профилактики рака в Имперском колледже Лондона.

В соответствии с предыдущими исследованиями они обнаружили, что у людей, потребляющих более высокие уровни диетического фолата, вероятность развития колоректального рака (включая рак проксимальных и дистальных отделов толстой кишки и рака прямой кишки) снижается на 7% на каждые 260 микрограммов повышенного потребления диетического фолата, что соответствует предыдущим исследованиям

По мнению авторов, полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что фолат может быть эффективен для профилактики колоректального рака даже при регулярном уровне потребления, которого можно достичь с помощью диеты.

Исследование также предполагает, что фолат может влиять на риск развития рака, включая различные гены, участвующие в модуляции этого риска.

В Великобритании рак кишечника является четвертым по распространенности видом рака: ежегодно это заболевание диагностируется почти у 45 000 человек, и каждый день диагностируется более 120 новых случаев. У каждой 18-й женщины и каждого 15-го мужчины в течение жизни может быть диагностирован рак кишечника.

Фолат (фолиевая кислота) — это естественная форма витамина B9, которая содержится во многих продуктах питания. Среди источников фолата выделяют такие продукты, как шпинат, капуста, брокколи, семена подсолнечника, цельнозерновые продукты, бобовые, такие как нут, чечевица и фасоль, а также фрукты, особенно цитрусовые, такие как апельсины. Фолат также доступен в виде добавки в форме фолиевой кислоты.

Фолиевая кислота играет решающую роль в выработке эритроцитов и особенно важны для беременных женщин или женщин, пытающихся забеременеть.

Диетолог Мэтт Ламберт сказал:

"Это исследование дополняет то, о чем мы говорили уже много лет – что здоровая диета, основанная на овощи, фрукты, цельнозерновые и бобовые могут помочь снизить риск рака. Фолат, который содержится в различных продуктах, в том числе в зеленых листовых овощах, таких как шпинат и брокколи, не только связан со снижением риска рака кишечника, но и поддерживает наше общее состояние здоровья при регулярном употреблении".

Какие еще положительные эффекты несет листовая зелень

Помимо этого, у листовой зелени есть множество преимуществ для здоровья.

Поддерживает оптимальную работу мозга

Исследование показало, что люди, которые ели больше всего листовой зелени каждый день, имели более медленные темпы снижения когнитивных функций по сравнению с теми, кто ел меньше. У любителей листовой зелени память была такой же, как у людей на 11 лет моложе. Это оказалось верным даже с учетом других факторов, включая образ жизни, образование и общее состояние здоровья.

Листовая зелень уменьшает вздутие живота.

Если вы боретесь с вздутием живота, скорее всего, это вызвано вашим питанием, гормональным дисбалансом или другими проблемами с пищеварением, например кишечными инфекциями. Здесь на помощь может прийти листовая зелень!

Листовая зелень содержит большое количество калия, который является минералом и электролитом. Калий необходим для поддержания оптимального баланса жидкости в организме. Диета с высоким содержанием натрия (часто из-за чрезмерного употребления обработанных пищевых продуктов) может спровоцировать или усугубить вздутие живота, и ее необходимо контролировать за счет адекватного потребления калия — нужно примерно 4700 мг/день согласно Диетическим рекомендациям Министерства сельского хозяйства США.

Одна чашка приготовленного шпината содержит целых 840 мг калия, который поможет вам удовлетворить ежедневные потребности.

Листовые зеленые овощи поддерживают здоровье костей

Вы можете получить достаточное количество кальция для оптимального здоровья костей, употребляя листовую зелень. Зеленые овощи, такие как брокколи и капуста, содержат большое количество важнейшего витамина К, который способствует образованию белков, которые строят кости и свертывают кровь.

Они помогают регулировать уровень глюкозы в крови