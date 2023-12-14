Сколько должен весить здоровый человек (параметры роста, возраста, соотношение жира)
Поддерживать здоровый вес крайне важно для каждого из нас. И дело не только в эстетической составляющей: лишние килограммы чреваты диабетом, патологиями сердечно-сосудистой системы, проблемами с печенью, поджелудочной железой и не только.
Вместе с тем понятие «здоровый вес» довольно расплывчато и к тому же претерпевает изменения со временем. Нельзя назвать единую норму веса для всех людей. В данном вопросе все индивидуально и зависит от множества факторов: роста, пола, возраста и соотношения жира в организме.
Подробнее о том, как вычислить свой оптимальный вес, читайте в материале "Рамблера".
Формула Лоренца
Данный метод является одним из самых популярных способов узнать свой оптимальный вес. Формула Лоренца выглядит следующим образом: Х — 100 — (Х — 150)/2; где Х — взятое в сантиметрах числовое значение роста.
Предположим, ваш рост – 180 см. Вычтем 100 из 180 и получим 80. Зачем из 180 вычтем 150, а полученное значение разделим на два: (180-150)/2=15. Теперь посчитаем разность первого и второго: 80-15=65.
Существует более простая формула Лоренца, где нужно от половины величины роста в сантиметрах отнять 25. Получается: 180/2-25 = 65.
Однако проблема формулы Лоренца заключается в том, что она не учитывает такие параметры, как пол, возраст, тип телосложения и другие. Поэтому для более точного результата эксперты рекомендуют прибегать к методу страховой компании Metropolitan Life Insurance Co.
Как более точно вычислить оптимальный вес
По версии страховой компании Metropolitan Life Insurance Co, идеальный вес важно высчитывать, ориентируясь на три типа телосложения: астенический, нормастенический и гиперстенический.
Так, астеники отличаются узкими костями, длинными костями и тонкой прослойкой кожного жира. При этом параметры нормастеников приближены к усредненной норме, а у гиперстеников зачастую невысокий рост, но хорошо развитая мускулатура.
Опираясь на таблицу ниже, можно сделать вывод о том, что для мужчин-астеников с ростом 180 идеальный вес – 65-69 кг, при этом у нормастеников 67-74, а у гиперстеников ближе к 80 кг. При этом у женщин показатели ниже.
Как влияет возраст
Оптимальный вес человека зависит не только от его роста, мышечный массы и типа телосложения, но также от возраста. В данном случае необходимо обратиться к таблице Егорова и Левицкого, где показана взаимосвязь между возрастом и весом мужчин и женщин.
К примеру, мужчина ростом 170 см в возрасте от 20 до 29 лет должен весить примерно 72 кг, но в 60-69 лет оптимальный вес при этом росте достигает уже 76 кг.
Женщина с ростом 170 см в возрасте от 20 до 29 лет, согласно таблице, должна весить примерно 69 кг. При этом в 60-69 лет ее вес может составлять 75 кг.